Julia Wieniawa w kusej bieliźnie rozgrzewa internet do czerwoności! Ogień, nie kobieta!

Julia Wieniawa z rajskich wakacji poleciała na kolejne

Julia Wieniawa (27 l.) doskonale wie, jak rozgrzać wokół siebie atmosferę. W show-biznesie obecna jest od prawie piętnastu lat jest obecna na ekranach. W ostatnich latach skupia się na rozwoju kariery muzycznej. Równocześnie współpracuje z wieloma znanymi markami. Jak na przedstawicielkę młodego pokolenia przystało Julia aktywnie działa na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 2,3 miliona osób. To wszystko przekłada się na spore zarobki.

Młoda bizneswoman pieniądze inwestuje w nieruchomości oraz wydaje na ekskluzywne dodatki i luksusowe wakacje. Julia Wieniawa właśnie zakończyła swoje rajskie wakacje na Mykonos i zaczęła kolejne. Jednak nawet podczas urlopu nie zapomina o zawodowych obowiązkach. Między wakacyjnymi relacjami wrzuciła post, który rozgrzał internet do czerwoności.

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Julia Wieniawa zrzuciła ciuszki. Rozgrzewa w różowej bieliźnie

Julia Wieniawa kolejny rok współpracuje ze znana firmą bieliźniarską. Co jakiś czas chwali się na Instagramie zdjęciami z sesji oraz ich kulisami. W czwartkowe popołudnie wrzuciła serię zdjęć oraz nagranie, na których prezentuje się ubrana jedynie w soczyście różową bieliznę!

Piosenkarka patrząc prosto w obiektyw kokietuje swoich obserwujących, którzy zbierają szczęki z podłogi! W komentarzach pod postem zaroiło się od komplementów.

Jesteś przepiękna; Kapiący seksapil; Cudowna Ty! Nie mogę się napatrzeć; Jedno wielkie WOW; Nie za sexy? Pytanie retoryczne; Świetnie! Kapitalnie i zmysłowo! - zachwycają się internauci.

Julka może pochwalić się prawdziwie zabójczą figurą. Jednak o taką figurę trzeba dbać. Młoda artystka nie odpuszcza treningów nawet podczas wakacji.

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