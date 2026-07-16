Sam Neill nie żyje. Poznaliśmy przyczynę śmierci aktora znanego m.in. z "Parku Jurajskiego"

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-07-16 9:39

W połowie lipca świat obiegła niezwykle przykra informacja o śmierci legendarnego aktora. Jak przekazały jako pierwsze zagraniczne media, w wieku 78 lat zmarł uznany aktor, Sam Neill. Rozpoznawalność i powszechne uznanie zyskał on przede wszystkim rolą w legendarnej serii filmów "Park Jurajski". Poznaliśmy przyczynę śmierci ikony.

Uśmiechnięty aktor Sam Neill w smokingu przy mikrofonie. O śmierci gwiazdora Parku Jurajskiego przeczytasz na SE.
Autor: New Zealand Government, Office of the Governor-General (Photo by Mark Tantrum)/ CC BY-SA 4.0

Informację o śmierci aktora przekazała jego najbliższa rodzina w wystosowanym do mediów oświadczeniu. Przekazano za jego pośrednictwem, że Sam Neill zmarł w poniedziałek 13 lipca w Sydney w Australii w otoczeniu swoich bliskich. Jak wynika z dalszej części apelu, aktor odszedł nagle, niespodziewanie, zaznaczono przy tym, że w chwili śmierci wciąż był w remisji choroby nowotworowej. Przypominamy, że Neill w marcu 2023 roku poinformował opinię publiczną, że rok wcześniej zdiagnozowano u niego chłoniaka angioimmunoblastycznego z komórek T w 3. stadium. Aktor z powodzeniem poddał się leczeniu, a w chwili przekazywania wieści o chorobie był już w remisji.

W dalszej części oświadczenia rodzina podziękowała personelowi szpitalnemu, w którym leczył się Neill, za opiekę, przekazano także, że więcej informacji w całej tej sprawie pojawi się później. Poproszono także o poszanowanie ich prywatności w tym trudnym czasie. W chwili śmierci Sam Neill miał 78 lat.

Dopiero kilka dni później, Philip Grenz, agent aktora, wystosował oświadczenie, chcąc tym samym zareagować na pojawiające się w przestrzeni publicznej nieścisłości, dotyczące okoliczności śmierci Neilla. Wynika z niego, że ten zmarł nie w wyniku chłoniaka, z którym się zmagał przez kilka lat. Bezpośrednią przyczyną śmierci aktora było zapalenie płuc.

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Kim był Sam Neill?

Sam Neill urodził się 14 września 1947 roku w Irlandii Północnej. Karierę aktorską rozpoczął w początkach lat 70., pierwszą dużą rolę zagrał w produkcji Śpiące psy z 1977 roku. Początkowo Neill robił karierę głównie w kinie Australii i Nowej Zelandii, rozpoznawalność międzynarodową zyskał w 1993 roku, gdy zagrał w legendarnym filmie Park Jurajski w reżyserii Stevena Spielberga z 1993 roku. Wcielał się w nim w rolę paleontologa, doktora Alana Granta, którą powtórzył także w tytułach Park Jurajski III oraz Jurassic World: Dominion. Kolejnemu pokoleniu widzów Sam Neill przypomniał sobie za sprawą kultowego serialu Peaky Blinders, w którym grał w dwóch pierwszych sezonach rolę majora Chestera Campbella. W trakcie kariery Sam Neill otrzymał trzy nominację do Złotego Globu oraz dwie nominacje do nagród Emmy.

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