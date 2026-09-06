Śmietanka gwiazd i słynny wokalista. Tak swoje urodziny świętowała żona miliardera, Aleksandra Marchewka

Paweł Marchewka i Aleksandra Marchewka unikają mediów

Paweł Marchewka to jeden z najbogatszych Polaków, zaliczany do grona miliarderów. Swoją ogromną fortunę zbudował w branży gier komputerowych jako założyciel i wieloletni szef wrocławskiego studia Techland, twórcy światowych hitów, takich jak seria "Dying Light" czy "Dead Island".

Biznesmen chętnie obcuje ze światem polskiego show-biznesu, a prywatnie jest związany z Aleksandrą Marchewką. Para słynie z wystawnego stylu życia i dysponuje potężnym majątkiem, co czyni ich jedną z najbardziej wpływowych i zamożnych rodzin w kraju. Jako tytan rodzimego rynku gier wideo, Marchewka jest regularnie notowany na najwyższych miejscach list najbogatszych ludzi w Polsce.

Prywatnie Aleksandra Marchewka ukończyła studia prawnicze. Chętnie angażuje się w inicjatywy charytatywne. Słynie z eleganckiego i wystawnego stylu życia oraz bliskich relacji z gwiazdami rodzimego show-biznesu.

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Urodziny żony Pawła Marchewki. Co za festiwal gwiazd

Aleksandra Marchewka, żona miliardera Pawła Marchewki, zorganizowała luksusowe przyjęcie urodzinowe w otoczeniu śmietanki polskiego show-biznesu. Świętowanie odbyło się w wielkim stylu, a na imprezie pojawiła się plejada rodzimych celebrytów. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Małgorzata Rozenek-Majdan wraz z Radosławem Majdanem, Omenaa Mensah, znana makijażystka Magdalena Pieczonka, projektant Robert Czerwik oraz Edyta Pazura.

Główną atrakcją i absolutnym hitem wieczoru był prywatny występ światowej gwiazdy sceny muzycznej - Shaggy'ego. Solenizantka szalała na parkiecie i tańczyła u boku artysty, a liczni zaproszeni celebryci chętnie relacjonowali przebieg wydarzenia w mediach społecznościowych.

Zobaczcie w galerii zdjęć, jak wyglądały urodziny żony miliardera!