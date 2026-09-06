Sylwia Grzeszczak na jednej scenie z DJ-em księdzem. Naprawdę to zrobiła!

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-09-06 17:49

Piosenkarka po raz kolejny udowodniła fanom, że nie boi się artystycznych wyzwań. Kiedy podczas aktualnej trasy zaproponowano jej błyskawiczny występ u boku popularnego duchownego zajmującego się muzyką klubową, bez wahania podjęła rękawicę. Ich nietypowe wykonanie popularnej pieśni religijnej "Pan jest pasterzem moim" natychmiast stało się prawdziwym hitem polskiego internetu.

Kariera muzyczna Sylwii Grzeszczak. Od duetu z Liberem do wielkich hitów solowych

Polska scena muzyczna od wielu lat należy do tej wszechstronnej wokalistki i autorki tekstów, która słynie nie tylko z potężnego głosu, ale także doskonałego warsztatu pianistycznego. Przełomowy w jej karierze okazał się rok 2008, gdy razem z raperem Liberem zaprezentowała słuchaczom bestsellerowy krążek "Ona i On". Wydawnictwo to wylansowało uwielbiane przez tłumy przeboje, takie jak kultowe już kompozycje "Co z nami będzie" oraz "Mijamy się".

Artystka rozpoczęła solową karierę w 2011 roku potrójnie platynowym albumem "Sen o przyszłości". To właśnie wtedy powstały wielkie szlagiery pokroju "Małych rzeczy" i "Księżniczki", a późniejsze utwory jak "Tamta dziewczyna", "Motyle" czy "Och i ach" zdominowały całkowicie krajowe zestawienia radiowe, osiągając ostatecznie setki milionów odsłon.

Muzyczna edukacja od najmłodszych lat procentuje dziś ogromną wszechstronnością, a wokalistka najczęściej sama komponuje swoje utwory. Jej talent wielokrotnie nagradzano, przyznając artystce między innymi statuetki Telekamer, Superjedynek oraz Eska Music Awards.

Piosenkarka przez wiele lat tworzyła również głośny związek z Liberem.

Sylwia Grzeszczak: Zawsze zostawałam sama

Sylwia Grzeszczak i portugalski ksiądz DJ na jednej scenie. Hit sieci z Opola

Gigantyczne zainteresowanie opolskim wydarzeniem "W górę serca" zmusiło organizatorów do przeniesienia go prosto na Itaka Arenę. Po otwarciu imprezy przez Arkę Noego wydarzyło się coś, co wprawiło polską sieć w osłupienie. Na scenie nieoczekiwanie pojawiła się Sylwia Grzeszczak u boku portugalskiego duchownego Padre Guilherme, by wspólnie zaprezentować klubową odsłonę pieśni "Pan jest pasterzem moim".

„- W wieku 16 lat stało się coś bardzo mocnego i trudnego w moim życiu, z czym w kolejnych latach musiałam nauczyć się żyć… Dlatego uważam występ z @padre.guilherme za najważniejszy i najbardziej wzruszający w mojej karierze!!! (...) Do @padre.guilherme napisałam sama dwa dni temu, żeby zaśpiewać kiedyś, o ile by się to wydarzyło… ale nie wiedziałam, że zaśpiewam z Nim na drugi dzień... ZAWSZE, kiedy macie swój pomysł, zróbcie go!!! Nie zastanawiajcie się, bo jesteście jednostką, która jest wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju!! Nigdy nie porównujmy się do nikogo, bo Ty JESTEŚ. Tu i teraz! Na zawsze! - napisała Sylwia na swoim Instagramie.”

Internauci wręcz oszaleli na punkcie tej nietypowej przeróbki. Ta odświeżona, nowoczesna wersja piosenki natychmiast podbiła ich serca. A wy co o niej sądzicie?

Sylwia Grzeszczak uśmiecha się na ściance. Na miniaturach obok z ks. Padre Guilherme. Szczegóły duetu w serwisie SE.
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SYLWIA GRZESZCZAK