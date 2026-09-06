Sylwia Grzeszczak na jednej scenie z DJ-em księdzem. Naprawdę to zrobiła!

Kariera muzyczna Sylwii Grzeszczak. Od duetu z Liberem do wielkich hitów solowych

Polska scena muzyczna od wielu lat należy do tej wszechstronnej wokalistki i autorki tekstów, która słynie nie tylko z potężnego głosu, ale także doskonałego warsztatu pianistycznego. Przełomowy w jej karierze okazał się rok 2008, gdy razem z raperem Liberem zaprezentowała słuchaczom bestsellerowy krążek "Ona i On". Wydawnictwo to wylansowało uwielbiane przez tłumy przeboje, takie jak kultowe już kompozycje "Co z nami będzie" oraz "Mijamy się".

Artystka rozpoczęła solową karierę w 2011 roku potrójnie platynowym albumem "Sen o przyszłości". To właśnie wtedy powstały wielkie szlagiery pokroju "Małych rzeczy" i "Księżniczki", a późniejsze utwory jak "Tamta dziewczyna", "Motyle" czy "Och i ach" zdominowały całkowicie krajowe zestawienia radiowe, osiągając ostatecznie setki milionów odsłon.

Muzyczna edukacja od najmłodszych lat procentuje dziś ogromną wszechstronnością, a wokalistka najczęściej sama komponuje swoje utwory. Jej talent wielokrotnie nagradzano, przyznając artystce między innymi statuetki Telekamer, Superjedynek oraz Eska Music Awards.

Piosenkarka przez wiele lat tworzyła również głośny związek z Liberem.

Sylwia Grzeszczak: Zawsze zostawałam sama

Sylwia Grzeszczak i portugalski ksiądz DJ na jednej scenie. Hit sieci z Opola

Gigantyczne zainteresowanie opolskim wydarzeniem "W górę serca" zmusiło organizatorów do przeniesienia go prosto na Itaka Arenę. Po otwarciu imprezy przez Arkę Noego wydarzyło się coś, co wprawiło polską sieć w osłupienie. Na scenie nieoczekiwanie pojawiła się Sylwia Grzeszczak u boku portugalskiego duchownego Padre Guilherme, by wspólnie zaprezentować klubową odsłonę pieśni "Pan jest pasterzem moim".

„- W wieku 16 lat stało się coś bardzo mocnego i trudnego w moim życiu, z czym w kolejnych latach musiałam nauczyć się żyć… Dlatego uważam występ z @padre.guilherme za najważniejszy i najbardziej wzruszający w mojej karierze!!! (...) Do @padre.guilherme napisałam sama dwa dni temu, żeby zaśpiewać kiedyś, o ile by się to wydarzyło… ale nie wiedziałam, że zaśpiewam z Nim na drugi dzień... ZAWSZE, kiedy macie swój pomysł, zróbcie go!!! Nie zastanawiajcie się, bo jesteście jednostką, która jest wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju!! Nigdy nie porównujmy się do nikogo, bo Ty JESTEŚ. Tu i teraz! Na zawsze! - napisała Sylwia na swoim Instagramie.”

Internauci wręcz oszaleli na punkcie tej nietypowej przeróbki. Ta odświeżona, nowoczesna wersja piosenki natychmiast podbiła ich serca. A wy co o niej sądzicie?