Krystian Rzymkiewicz debiutuje w „Tańcu z Gwiazdami 19”. Wcześniej wygrał „You Can Dance”

Krystian Rzymkiewicz wygrał „You Can Dance”

Nazwisko Krystiana Rzymkiewicza może być doskonale znane widzom programów tanecznych. W 2025 roku wystąpił w 10. edycji „You Can Dance. Po prostu tańcz” i dotarł aż do wielkiego finału. W superfinale zmierzył się z Idą Kurowską, a ostatecznie to właśnie jego widzowie wybrali zwycięzcą całej edycji. Tym samym Rzymkiewicz dołączył do grona triumfatorów jednego z najpopularniejszych tanecznych formatów w Polsce.

Jego droga do tego sukcesu nie była jednak oczywista. Najpierw była piłka nożna. Taniec początkowo był planem B Krystian pochodzi z Jędrzejowa. Pierwsze zajęcia taneczne rozpoczął jako dziecko, jednak początkowo znacznie bardziej interesowała go piłka nożna. To właśnie z boiskiem wiązał swoją przyszłość. Problemy zdrowotne sprawiły jednak, że musiał zrezygnować z futbolu. Wrócił wtedy do tańca, który wcześniej traktował raczej jako dodatkowe zajęcie.

Z czasem sytuacja całkowicie się odwróciła. Rzymkiewicz zaczął trenować coraz intensywniej, a później wybrał liceum o profilu taneczno-teatralnym. W najbardziej pracowitych okresach miał spędzać na sali treningowej nawet wiele godzin dziennie. Dziś ma międzynarodową klasę S w tańcach latynoamerykańskich oraz klasę C w stylu standardowym. Jest również mistrzem świata w ShowDance.

Od „You Can Dance” do Eurowizji

Zwycięstwo w telewizyjnym talent show otworzyło przed nim kolejne możliwości. W 2026 roku Rzymkiewicz znalazł się między innymi w ekipie scenicznej Alicji Szemplińskiej podczas Konkursu Piosenki Eurowizji. Współpracował również przy dużych wydarzeniach muzycznych i występach gwiazd, między innymi Julii Wieniawy. Teraz wykonuje kolejny ważny krok w karierze. Po raz pierwszy pojawi się w „Tańcu z Gwiazdami” nie jako uczestnik walczący o własne zwycięstwo, ale jako profesjonalista odpowiedzialny za swoją partnerkę.

Jak trafił do "Tańca z gwiazdami"? Sam tancerz zdradził, że wszystko zaczęło się od telefonu z zaproszeniem na casting. Rzymkiewicz zdecydował się spróbować, a po przesłuchaniu uznał, że udział w programie może być kolejną świetną przygodą. Produkcja ostatecznie wybrała go do grona nowych tancerzy 19. edycji. Dla niego oznacza to zupełnie inne wyzwanie niż „You Can Dance”. W talent show najważniejsze były jego własne umiejętności. W „Tańcu z Gwiazdami” sukces zależy również od tego, czy będzie potrafił przekazać swoją wiedzę osobie, którą prowadzi. A na początek dostał partnerkę nietypową.

Krystian Rzymkiewicz i Mandaryna stworzą parę numer 2

W 19. edycji programu Krystian zatańczy z Martą „Mandaryną” Wiśniewską. Para otrzymała numer 2. To zestawienie od razu wzbudziło spore zainteresowanie. Mandaryna nie jest przecież typową amatorką. Od wielu lat zajmuje się tańcem, prowadziła szkoły taneczne i na scenie zawsze wykorzystywała rozbudowane choreografie. Jest jednak jeden haczyk. Jej doświadczenie dotyczy przede wszystkim tańca nowoczesnego, podczas gdy w programie będzie musiała zmierzyć się z bardzo konkretną techniką tańca towarzyskiego. Krystian będzie więc pracował z osobą, która ma świetną świadomość ciała i rytmu, ale jednocześnie będzie musiała zmienić wiele dawnych przyzwyczajeń.

Pierwsze treningi już za nimi Duet jeszcze przed premierą programu rozpoczął intensywne przygotowania. Krystian zdradził w „halo tu polsat”, że po pięciu dniach wspólnych treningów atmosfera między nim a Mandaryną była bardzo dobra i oboje świetnie się bawili. Sama Mandaryna podkreśla z kolei, że nie zamierza traktować swojego wcześniejszego doświadczenia jako gwarancji sukcesu. Dla niej technika tańca towarzyskiego jest czymś zupełnie nowym. To oznacza, że Krystian już w debiutanckim sezonie dostaje bardzo ciekawe zadanie – zamiast uczyć partnerkę ruchu od podstaw, będzie musiał pomóc doświadczonej tancerce nauczyć się poruszać w zupełnie inny sposób.

Czy Krystian Rzymkiewicz podbije także „Taniec z Gwiazdami”?

Ma wszystko, by szybko stać się jedną z bardziej rozpoznawalnych twarzy programu. Jest młody, ma imponujące osiągnięcia, doświadczenie telewizyjne i zdążył już przekonać do siebie widzów „You Can Dance”. Teraz jednak czeka go zupełnie inny test. W „Tańcu z Gwiazdami” dobry profesjonalista nie może skupiać uwagi wyłącznie na sobie. Jego największym sukcesem jest sprawienie, by to partnerka wyglądała na parkiecie jak najlepiej. Jeśli Rzymkiewiczowi uda się wykorzystać temperament i taneczne doświadczenie Mandaryny, para numer 2 może być jedną z największych niespodzianek sezonu.

Nowa edycja „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” rozpoczyna się 6 września 2026 roku o godz. 19:55 w Polsacie. Krystian Rzymkiewicz i Mandaryna wystąpią jako para numer 2. Dla niego będzie to debiut w roli profesjonalnego tancerza programu.

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