Julia Wieniawa upadła w telewizji na żywo. Takiego wejścia do "Halo tu Polsat" nikt się nie spodziewał

Julia Wieniawa gościła w "Halo tu Polsat"

Już wieczorem widzowie Polsatu będą mogli zobaczyć pierwszy odcinek 19. edycji "Tańca z Gwiazdami". Tematu tanecznego show nie mogło więc zabraknąć w niedzielnym wydaniu "Halo tu Polsat". Do studia zaproszono cały skład jurorski. Obok Iwony Pavlović, Rafała Maseraka i Tomasza Wygody pojawiła się także Julia Wieniawa, dla której jest to pierwszy sezon w roli jurorki. Aktorka miała opowiedzieć o swoich emocjach związanych z nowym wyzwaniem, jednak jeszcze przed rozpoczęciem rozmowy wydarzyło się coś nieoczekiwanego.

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Nieplanowany upadek Julii Wieniawy na oczach widzów

Kiedy Wieniawa wchodziła do studia i kierowała się w stronę kanapy, nagle potknęła się i upadła. Całą sytuację zarejestrowały kamery, a prowadzący oraz pozostali jurorzy nie kryli zaskoczenia. Na ratunek damie w opałach błyskawicznie ruszył za to Rafał Maserak. Sama zainteresowana podeszła do zdarzenia z dużym dystansem. Zamiast się speszyć, zaczęła żartować z własnej wpadki.

Ale to zaplanowałam! Tak się robi zasięgi, virale i wielkie wejścia

- śmiała się aktorka.

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Po chwili Julia Wieniawa przekonywała, że całe zdarzenie może być dobrą wróżbą przed wieczornym startem "Tańca z Gwiazdami".

To jest dobry znak, to znaczy, że dzisiaj wieczorem będzie super

- stwierdziła.

Jej reakcja rozładowała atmosferę, a prowadzący szybko podchwycili żartobliwy ton rozmowy. Nie brakowało śmiechu i komentarzy, że właśnie tak wygląda wejście, którego widzowie długo nie zapomną.

Przed Julią Wieniawą nowe wyzwanie

Choć nieplanowana wpadka skradła początek wizyty w studiu, najważniejszym tematem pozostaje nowa rola aktorki. Julia Wieniawa po raz pierwszy zasiądzie w jury "Tańca z Gwiazdami", dołączając do grona jurorów oceniających uczestników programu. Jak sobie poradzi? Przekonamy się już o 19:55 na antenie Telewizji Polsat.

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