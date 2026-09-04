Rusza "Taniec z Gwiazdami"! Oto, co o Julii Wieniawie w jury mówi prowadząca. "Może czasem coś zazgrzytać"

Julita Buczek, "Super Express": Jak się przygotowujesz do nowej edycji "Tańca z Gwiazdami"? Już w niedzielę, 6 września 2026 rusza kolejna edycja.

Będą nowe przyjaźnie w "Tańcu z Gwiazdami"?

Paulina Sykut-Jeżyna: Po naszej konferencji pójdę zobaczyć, spotkać się z uczestnikami tej edycji "Tańca z Gwiazdami". Przygotowujemy się intensywnie, bo już mieliśmy rozmowy i spotkania z nowym reżyserem. Oglądałam też już filmy, które zobaczą Państwo nasi widzowie w pierwszym odcinku.

Przygotowuję się do rozmów. Ale nie ukrywam, że najważniejsze jest dla mnie to aby poznać naszych uczestników, nasze gwiazdy, naszych nowych tancerzy i zbudować z nimi relacje. To jest dla mnie taka baza, z której wychodzę i też chcę, żeby oni się czuli bezpiecznie przy mnie.

J.B., "SE.pl": Poznałaś uczestników? Z kim najbliższy kontakt załapałaś?

P.S.-J.: Niektórych poznam bliżej, bo mamy kilku nowych, ale też jest to banda bardzo fajnych ludzi. My już mamy trochę przeżyć wspólnych na koncie i też takich wspólnych emocji, więc lubię wszystkich. Czasami niektórych nie ma w poszczególnych edycjach, ale pojawiają się na planie, pojawiają się w "Halo, tu Polsat" także jako goście, więc cały czas spotykamy się i mamy okazję, aby porozmawiać. Ale zobaczymy, bo ta edycja dopiero przed nami i gdzieś tam będziemy zacieśniać tę naszą więź. Być może z kimś się zaprzyjaźnię i to będzie jakaś relacja na dłuższy czas. Z Tomkiem (Wolnym - przy. red.) na przykład spotkaliśmy się w "Tańcu z gwiazdami".

Kto wygra "Taniec z Gwiazdami"?

J.B., "SE.pl": Moje kolejne pytanie jest takie bardziej zakulisowe. Na pewno oglądałaś i podglądałaś gdzieś treningi w mediach społecznościowych nowych uczestników "Tańca z Gwiazdami". Kto według Ciebie ma największe szanse na wygraną?

P.S-J.: Ciężko to ocenić w tym momencie, bo wiadomo, że na reelsach i tiktokowych filmach można się powygłupiać, można się uśmiechnąć, a później czasem na parkiecie nie jest tak do śmiechu. Więc zobaczymy, kto radzi sobie najlepiej. "Taniec z Gwiazdami" to mieszanka charyzmy, umiejętności tanecznych, sympatii, popularności. Składowych jest wiele, więc zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Ja myślę, że skład tego tańca jest bardzo atrakcyjny. No i będę bardzo się przyglądać naszym uczestnikom, na pewno im kibicować i poznawać ich coraz bliżej.

Myślę, że mam najfajniejszą rolę w programie, bo witam ich zaraz po tańcu i rozmawiamy w momencie, kiedy to powietrze z nich schodzi, stres. Więc ja bardzo lubię te momenty i one są takie bardzo emocjonalne, więc też nie mogę się doczekać tych naszych wspólnych chwil w programie.

Wieniawa będzie "jakaś"

J.B: Bardzo znane nazwiska w tym programie, są też zmiany za stołem jurorskim: Julia Wieniawa. Czy miałaś już okazję z nią porozmawiać?

P.S.-J.: O samym tańcu nie, ale znam Julkę, zresztą była w "Tańcu z Gwiazdami" i znamy się po prostu. Obserwuję też jej karierę bacznie od tamtego momentu. Jest artystką, jest aktorką, ma doświadczenie, więc ja myślę, że ona da się poznać dopiero w tym jako jurorka. Wydaje mi się, że ma wiele do zaproponowania, na pewno będzie "jakaś" - jest odpowiednią osobą w odpowiednim miejscu. Coś czuję, że między jurorami będzie fajna energia!

J.B.: Julia Wieniawa może tam nieźle namieszać?!

Temperamentne jury "Tańca z Gwiazdami"

Tak, może namieszać, może czasem coś zazgrzytać, ale tak było też i do tej pory. W jury zasiadają różne temperamenty, różne charaktery i też trochę pewnie wszyscy na to liczymy, że po prostu będzie się działo, będzie się gotowało, będzie fajnie.

J.B.: Czy myślisz, że decyzja, wybranie Julii Wieniawy jako jurorki "Tańca z Gwiazdami" jest spowodowana tym, że ten program ma ambicje zostać trochę "odmłodzony", chce trafiać do młodszej widowni? Od kilku edycji pojawiają się też influencerzy jako uczestnicy.

P.S-J.: Oglądam edycje "Tańca z Gwiazdami" z różnych krajów - tak jest na całym świecie. Występują influencerzy, występują też młode gwiazdy, występują i starsze gwiazdy, więc fajnie, jeżeli dla każdego widza mamy coś do zaproponowania. Mam wrażenie, że tak jest i w tej edycji, pojawiają się i młodsi, i starsi, to jest zupełnie naturalne, ale to też tak wygląda na całym świecie.

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Paulina Sykut-Jeżyna szczerze o Julii Wieniawie w tańcu z gwiazdami

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