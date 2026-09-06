Żona Adriana Szymaniaka wydała oświadczenie. "Zdecydowanie odcinam się od przedstawianej wersji wydarzeń"

Żona Adriana Szymaniaka: "Czuję się zmuszona zabrać głos"

5 września media obiegła informacja o śmierci Adriana Szymaniaka. Mężczyzna, którego widzowie poznali w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" miał tylko 39 lat. Bohater ślubnego reality show od ponad roku zmagał się z glejakiem IV stopnia.

Po jego śmierci żona poprosiła o uszanowanie prywatności rodziny. W przestrzeni publicznej pojawiły się jednak wpisy mamy zmarłego, które sprawiły, że wdowa zdecydowała się wydać kolejne oświadczenie.

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej publikacjami oraz wypowiedziami dotyczącymi Adriana i naszej rodziny czuję się zmuszona zabrać głos. Informacje przekazywane mediom przez matkę Adriana, dotyczące jego życia prywatnego, relacji rodzinnych, ostatnich tygodni jego życia, a także rzekomej "ostatniej woli", nie odpowiadają prawdzie i nie były ze mną w żaden sposób uzgadniane. Zdecydowanie odcinam się od przedstawianej przez nią wersji wydarzeń

- napisała Anita.

Anita o relacji Adriana z matką

W oświadczeniu żony zmarłego pojawił się również temat relacji Adriana z jego mamą. Anita stanowczo sprzeciwiła się temu, jak jest ona obecnie przedstawiana publicznie.

Nieprawdą jest również kreowany obecnie publicznie obraz relacji Adriana z jego matką. W ostatnim okresie życia Adrian nie utrzymywał z nią relacji, którą można byłoby przedstawiać jako bliską i zgodną. W ostatnich tygodniach jego choroby dochodziło natomiast do sytuacji, w których bez uzasadnionej potrzeby angażowane były Policja oraz zespoły ratownictwa medycznego

- napisała.

Jednocześnie zaznaczyła, że nie chce publicznie ujawniać szczegółów rodzinnych.

Nie zamierzam jednak prowadzić rodzinnego sporu za pośrednictwem mediów ani publicznie ujawniać szczegółów, które powinny pozostać sprawą rodziny

- podkreśliła.

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Gdzie zostanie pochowany Adrian?

Anita odniosła się także do kwestii pochówku.

Chcemy pochować Adriana zgodnie z jego wolą, w miejscu związanym z naszą rodziną - tam, gdzie wspólnie planowaliśmy nasz dom, życie i przyszłość i z którego nie planujemy się przenosić. To jest dla mnie i dla naszych najbliższych najważniejsze

- przekazała.

Na koniec żona Adriana podkreśliła, że nie chce, aby po jego śmierci w centrum uwagi znalazł się rodzinny konflikt. Najważniejsze ma być godne pożegnanie 39-latka.

Pozwólcie nam teraz po prostu pożegnać Adriana. Tak, jak on sam chciałby zostać pożegnany – z godnością, spokojem i wśród najbliższych

- zakończyła Anita Szydłowska-Szymaniak.

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