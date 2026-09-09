Maciej Zakościelny i Sara Janicka już po ślubie?! Na ich palcach pojawiły się obrączki

KP
2026-09-09 12:12

O tej parze plotki krążą już od dawna! Maciej Zakościelny (46 l.) i Sara Janicka (31 l.) poznali się na treningach do programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", w którym zajęli ostatecznie trzecie miejsce. Od tamtej pory spekulowano o ich romansie, a ostatnio fani dopatrzyli się... obrączek na ich palcach. Są już małżeństwem?!

Przyjaźń, a może coś więcej? Odkąd dwa lata temu znany aktor i mistrzyni tańca podbili parkiet "Tańca z Gwiazdami", plotki o prawdziwym charakterze ich relacji wracały jak bumerang. Maciej Zakościelny i Sara Janicka byli nawet przyłapywani na wspólnych wypadach, ale spijanie sobie z dzióbków to jeszcze nie małżeństwo. Ostatnio jednak duet znalazł się w centrum uwagi ze względu na zauważone na ich palcach obrączki.

Maciej Zakościelny i Sara Janicka poznali się w "Tańcu z Gwiazdami"

Produkcja programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" stworzyła tę parę podczas jesiennej edycji w 2024 roku. Fani od razu poczuli, że między aktorem a trenerką istnieje chemia. Przez program Maciej Zakościelny i Sara Janicka przeszli jak burza, zajmując na końcu zmagań trzecie miejsce. Podczas gdy jurorzy i widzowie podziwiali ich taneczne występy, nie brakowało też pogłosek o relacji znacznie głębszej niż czysto koleżeńska czy zawodowa.

Aktor zresztą rozstał się ze swoją partnerką pod koniec 2023 roku. Niedawno, w rzadkim wywiadzie o życiu prywatnym, wrócił wspomnieniami do tych niełatwych chwil.

Na widok obrączek fani oszaleli

Przez dwa lata plotki nie ustały, mimo że w jednym z wywiadów Sara Janicka stanowczo zaprzeczała romansowi. Jak mówiła, jej rozwód z tancerzem Mikołajem Danielewiczem jest sprawą bardzo osobistą i nie chce go poruszać w mediach, ale z aktorem połączyło ją wyłącznie koleżeństwo. To jednak nie przekonało podekscytowanych fanów. Tym bardziej po tym, jak para była widziana razem na meczu, a potem spędziła wspólnie majówkę w Sopocie. Przyłapani na wypadzie, dalej milczeli jak zaklęci.

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Nie trzeba było długo czekać na kolejną falę plotek, bo już w czerwcu Maciej Zakościelny pokazał się publicznie z obrączką na palcu. Można ją było dostrzec podczas jego występu na festiwalu w Opolu. Trzy miesiące później, w pierwszym odcinku nowej edycji "Tańca z Gwiazdami", okazało się, że symboliczną ozdobę na palcu nosi też Sara Janicka. Fani natychmiast połączyli oba fakty i zaczęli się zastanawiać, czy rzekomy romans przerodził się już w zaręczyny lub nawet... małżeństwo!

Uśmiechnięta Sara Janicka obok śpiewającego Macieja Zakościelnego. Na powiększeniach ich dłonie z obrączkami, o których pisze SE.
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Zakościelny i Janicka pod lupą internautów. Nie byliby pierwszą parą zrodzoną na parkiecie

Odpowiedzi na pytania o obrączki i potencjalny ślub jak na razie nie znamy. Internauci dyskutują, ale sami zainteresowani póki co nie przerwali wymownego milczenia. Oboje mają zresztą na głowie zawodowe obowiązki. Maciej Zakościelny niedawno uczestniczył w promocji komedii "Zróbmy sobie przerwę", a Sara Janicka trenuje do "Tańca z Gwiazdami", gdzie w aktualnej edycji jej partnerem jest aktor Krzysztof Kwiatkowski.

Co, jeśli plotki o związku aktora i tancerki okażą się prawdą? Pozostanie nam życzyć wszystkiego dobrego. To przecież nie pierwsza para zrodzona na parkiecie Polsatu. Dziś związani ze sobą są Natsu i Wojciech Kucina czy Katarzyna Zillmann i Janja Lesar.

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