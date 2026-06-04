Te pary poznały się w "Tańcu z gwiazdami". O tych związkach mówiła cała Polska

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel

Ich uczucie to prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalny romans w dziejach polskiej edycji "Tańca z gwiazdami". Spotkali się na przełomie 2005 roku, przygotowując się do drugiej odsłony show. Z początku łączyła ich tylko praca, ale z biegiem czasu narodziła się między nimi głęboka więź. Wspólnie sięgnęli po zwycięstwo, a ich relacja rozwijała się przy ogromnym zainteresowaniu mediów. W 2008 roku stanęli na ślubnym kobiercu i zostali rodzicami dwójki dzieci: Adama oraz Heleny. Przez długi czas stanowili przykład idealnego związku w polskim show-biznesie. Wiosną 2022 roku zszokowali jednak opinię publiczną, informując o rozstaniu po blisko 17 wspólnie spędzonych latach.

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Małgorzata Foremniak i Rafał Maserak

Wczesne lata emisji programu zapamiętano między innymi z powodu ich burzliwego romansu. Zatańczyli razem w 2. edycji i zdołali dojść do finałowego odcinka. Aktorka i młodszy od niej o 17 lat tancerz wykazali się na parkiecie niesamowitym porozumieniem. Na początku starali się dementować plotki, ale po finale kolorowa prasa rozpisywała się o ich związku. Relacja ta wywoływała sporo kontrowersji, głównie ze względu na sporą różnicę wieku oraz fakt, że Małgorzata Foremniak kończyła właśnie swoje małżeństwo. Niestety, miłość nie przetrwała próby czasu i para rozstała się po kilku latach.

Piotr Gąsowski i Anna Głogowska

Również oni skrzyżowali swoje drogi w 2. sezonie tanecznego widowiska. Z początku usiłowali trzymać swoje uczucia w tajemnicy, jednak sympatycy programu szybko dostrzegli, że łączy ich znacznie więcej niż tylko wielogodzinne próby na sali. Ich relacja przetrwała ponad dziesięć lat, stając się jednym z najtrwalszych związków zapoczątkowanych na planie show. Mają wspólną córkę, Julię. Chociaż nigdy nie zdecydowali się na sformalizowanie związku, przez długi czas funkcjonowali jako zgrana rodzina. Po zakończeniu relacji potrafili utrzymać przyjacielskie stosunki i zgodnie dzielą się obowiązkami rodzicielskimi.

Rafał Mroczek i Aneta Piotrowska

Ich pierwsze spotkanie miało miejsce na planie trzeciej edycji telewizyjnego hitu. Stworzyli na parkiecie doskonały duet, co ostatecznie przyniosło im triumf i główną nagrodę. Już podczas trwania programu krążyły pogłoski o ich romantycznej relacji, które z czasem okazały się prawdziwe. Uczucie było silne, lecz przetrwało bardzo krótko. Zaraz po finale podjęli decyzję o rozstaniu i oboje skoncentrowali się na swoich zawodowych wyzwaniach.

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Weronika Marczuk i Rafał Maserak

Kiedy zakończył się związek z Małgorzatą Foremniak, Rafał Maserak znów przykuł uwagę tabloidów. Podczas prób z Weroniką Marczuk zaczęły pojawiać się przypuszczenia, że łączy ich coś więcej niż taniec. Para przez pewien czas pokazywała się razem na różnych wydarzeniach, a w mediach opisywano ich jako jedną z najatrakcyjniejszych par w historii show. Związek ten szybko się jednak zakończył, a rozstanie przebiegło bez zbędnych skandali.

Klaudia Halejcio i Tomasz Barański

Zbliżyli się do siebie podczas wyczerpujących treningów. Na początku uparcie twierdzili, że są jedynie dobrymi znajomymi, lecz ostatecznie przyznali się do bycia w związku. Ich relacja trwała mniej więcej rok, w trakcie którego chętnie bywali na imprezach celebryckich. Z czasem doszli do wniosku, że ich drogi życiowe się rozmijają i zakończyli związek, pozostając w dobrych relacjach.

Joanna Opozda i Kamil Kuroczko

Ich uczucie nie wywołało tak wielkiego zainteresowania prasy, jak inne romanse z programu. Poznali się na sali treningowej, a później zdecydowali się kontynuować znajomość na gruncie prywatnym. Ten związek nie potrwał jednak długo i szybko przeszedł do historii.

Maffashion i Michał Danilczuk

Stali się jednym z najgorętszych tematów ostatnich lat. Poznali się przy okazji edycji pokazywanej wiosną 2024 roku. Widzowie od pierwszych odcinków dostrzegali niezwykłe napięcie między blogerką a profesjonalnym tancerzem. Po finale bardzo długo upierali się przy wersji, że łączy ich wyłącznie przyjaźń, ale z czasem coraz częściej widywano ich razem. Nigdy nie wydali oficjalnego oświadczenia, choć dla większości obserwatorów było jasne, że stworzyli parę.

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Katarzyna Zillmann i Janja Lesar

Stworzyły niezwykłą parę, ponieważ jako pierwsze w historii polskiej edycji zatańczyły w duecie jednopłciowym. Ich współpraca zyskała ogromną sympatię publiczności, a wkrótce pojawiły się spekulacje o romantycznym charakterze tej relacji. Przypuszczenia okazały się trafne. Katarzyna Zillmann związała się z tancerką po zakończeniu swojej relacji z Julią Walczak.

Natsu i Wojciech Kucina

Na sali prób szybko nawiązali doskonałą więź. Gdy program dobiegł końca, zaczęli widywać się regularnie, wrzucać wspólne fotografie do sieci i pojawiać się na eventach. W końcu przyznali, że są w sobie zakochani. Dla młodszej widowni było to jedno z najbardziej emocjonujących wydarzeń w ostatnich edycjach programu.