Książę George rozpoczął naukę w Eton. 31 lat temu do tej samej szkoły trafił William. Czesne przyprawia o zawrót głowy

Książę George rozpoczął naukę w słynnej szkole

13-letni książę George pojawił się na terenie Eton College w towarzystwie rodziców - księcia Williama i księżnej Kate. Choć pogoda nie dopisała i nad Windsor nadciągnął deszcz, nie zabrakło uśmiechów i serdecznego powitania.

Młodego arystokratę przywitali dyrektor szkoły Simon Henderson oraz rektor Eton, sir Nicholas Coleridge. George, ubrany w marynarkę i krawat, przyjechał do szkoły z rodzinnego domu w Windsorze. Później został sfotografowany już w tradycyjnym mundurku uczniów Eton – z charakterystycznym czarnym frakiem, kamizelką i białym kołnierzykiem.

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George poszedł śladami księcia Williama

Wybór szkoły przez długi czas był przedmiotem spekulacji brytyjskich mediów. Ostatecznie książę George zdecydował się podążyć drogą swojego ojca. W Eton College uczyli się wcześniej książę William oraz jego młodszy brat, książę Harry.

To jedna z najbardziej prestiżowych szkół w kraju. Wśród jej absolwentów znajduje się 20 premierów Wielkiej Brytanii, a także liczne osobistości świata polityki, kultury i biznesu. Roczne czesne wynosi obecnie około 65 tysięcy funtów.

Rozpoczęcie nauki oznacza dla George’a także nowy etap życia. Podobnie jak pozostali uczniowie, będzie mieszkał w internacie. Eton College posiada 25 internatów, w których uczniowie pozostają pod opieką wychowawców i nauczycieli.

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Historia zatoczyła koło

Zdjęcia George’a z pierwszego dnia nauki natychmiast przywołały wspomnienia z 1995 roku. Wówczas 13-letni książę William również rozpoczynał edukację w Eton College, przyjeżdżając do szkoły w towarzystwie księżnej Diany i obecnego króla Karola III. Trzy dekady później historia zatoczyła koło. Książę George rozpoczął naukę w tej samej placówce, która przed laty przygotowywała jego ojca do przyszłej roli monarchy.

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