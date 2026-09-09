Książulo odwiedził restaurację Gessler. Takiego finału nikt się nie spodziewał!

Magda Gessler ani na moment nie zwalnia tempa i kontynuuje swoją misję, którą jest przekonywanie Polaków do korzystania z lokalnych dobrodziejstw i serwowanie najlepszego jakościowo jedzenia. Kilka tygodni temu najpopularniejsza polska restauratorka i gospodyni show "Kuchenne rewolucje" otworzyła nową restaurację Natura, tym razem zlokalizowaną w Kluszkowcach nad Jeziorem Czorsztyńskim. Piękny krajobraz znalazł swoje odwzierciedlenie wewnątrz lokalu, wszak dla Gessler równie ważne, co jakościowe jedzenie, jest kreatywne zagospodarowanie przestrzeni, mające tylko spotęgować docenienie kulinarnej magii.

Warto zaczepić się o produkt lokalny, czy bardzo dobry – wtedy negocjujemy bardzo dobrą cenę i mamy rzeczy wyjątkowe: dziczyznę, grzyby, wspaniały drób hodowany ekologicznie, cudowne ziemniaki. Każda z tych rzeczy jest bardzo ważna i nie można pominąć jakości. No tak jak w moim stroju – każda rzecz jest dobrana, dopasowana, ona musi grać, ona musi robić tę bajkę, tę magię. Tak samo jest w kuchni - tłumaczyła gwiazda w rozmowie z serwisem Eska.pl.

Książulo w restauracji Magdy Gessler

"Super Express" jako jedyny miał okazję okazję przetestować serwowane w Naturze pyszności w dniu jej otwarcia. Test smaku wypadł znakomicie. Teraz niezapowiedzianą wizytę w Naturze złożył popularny youtuber Książulo. Podróżujący po całej Polsce twórca postanowił sprawdzić, jak wypada nowy biznes Gessler. Znamy werdykt!

Masterchef Magda Gessler

Książulo pod wrażeniem lokalu Gessler

Książulo zasłynął z recenzowania punktów gastronomicznych oferujących jedzenie typu fast-food. Nie tak dawno narobił też sporego zamieszania, publikując w sieci relację ze swojego pobytu w Hotelu Gołębiewskim w Pobierowie. Ten nie należał do udanych. Internauci, którzy śledzą twórcę, cenią go przede wszystkim za szczerość. U Książula nie ma miejsce na półśrodki - jest albo dobrze albo nie. Jak zatem wypadła Natura - nowa restauracja Magdy Gessler? Nagranie z wizyty w lokalu nie pojawiło się jeszcze na kanale Szymona, ale my już znamy werdykt. Książulo po zakończeniu wizyty postanowił nakleić na drzwiach wejściowych naklejkę MUALA - traktowaną przez niego jako wyraz uznania i rekomendację dla swoich widzów. Magda Gessler może świętować zatem kolejny sukces!