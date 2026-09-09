Korwin-Piotrowska reaguje na słowa Grocholi ws. Tosiagate. "Ostre brednie"

Kasia Kowalska
2026-09-09 18:17

Tosiagate, czyli głośna afera wokół obsady najnowszego filmu "Nigdy w życiu!", wciąż budzi ogromne emocje. W sieci pojawiła się wypowiedź Katarzyny Grocholi, która sugerowała, że internetowy hejt został wygenerowany przez boty. Do dyskusji włączyła się Karolina Korwin-Piotrowska, bezlitośnie oceniając te słowa.

Korwin-Piotrowska reaguje na słowa Grocholi ws. Tosiagate. Ostre brednie
Autor: AKPA

Wielka drama wokół kontynuacji "Nigdy w życiu!"

Tegoroczna jesień obfituje w wydarzenia, ale afera związana z brakiem Joanny Jabłczyńskiej w obsadzie nowego "Nigdy w życiu!" (aktorkę zastąpi Agnieszka Żulewska) wyrasta na największy skandal w polskim show-biznesie. Lawina wzajemnych pretensji i emocjonalnych relacji w mediach społecznościowych, groźby procesów sądowych, zrzutki charytatywne, a nawet krytyka pod adresem Cezarego Pazury za rolę sprzed dwóch dekad to dopiero początek. W ostatnich dniach dyskusja przeniosła się na poziom analizy ruchu w internecie, z udziałem specjalisty od algorytmów i samej Karoliny Korwin-Piotrowskiej.

Katarzyna Grochola obwinia algorytmy i sztuczną inteligencję

Temat nowej obsady wzbudził tak gigantyczne zaangażowanie internautów, że wiele wpisów przerodziło się w bezpardonowy atak. Katarzyna Grochola, autorka książki i scenarzystka pierwowzoru z 2004 roku, stanowczo stwierdziła, że lawina nienawiści w sieci jest wynikiem działania sztucznie wygenerowanych botów. Podczas jednego ze spotkań w Kielcach przekazała, że opiera swoje zdanie na wiedzy eksperta od algorytmów.

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Karolina Korwin-Piotrowska komentuje wypowiedź autorki książki

Dziennikarka nie szczędziła słów krytyki pod adresem pisarki, wprost określając jej rewelacje jako "bzdury", które dowodzą całkowitej ignorancji w dziedzinie mechanizmów funkcjonowania sieci. Podkreśliła również, że publiczne głoszenie takich teorii uwydatnia dramatyczny poziom wiedzy na temat środowiska cyfrowego u osób zabierających głos publicznie.

To nie były boty. Tak działa algorytm mediów antyspolecznosciowych. Boty mogły, choć nie musiały, zakładając że ponad 50% internetu jest martwa, wejść później To były algorytmy, które szybko nakręciły przebodzcowanych i rozemocjonowanych ludzi, bo tak działają: bazują na emocjach, na najgorszych instynktach, bo na tym się zarabia, Meta na tym kosi worki kasy, zarabia na tym, że w każdym z nas jest zło.

W odpowiedzi oberwało się także tajemniczemu fachowcowi, na którego powoływała się Katarzyna Grochola. Karolina Korwin-Piotrowska zasugerowała mu szybkie uzupełnienie braków w wykształceniu. "Nie wiem, co to za "specjalista od algorytmów", ale może powinien się doedukować i to szybko A pani Grochola, no cóż…" - podsumowała.

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KATARZYNA GROCHOLA
KORWIN-PIOTROWSKA
KAROLINA KORWIN-PIOTROWSKA