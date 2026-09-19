Filip Chajzer powiedział "TAK"! Uwagę zwraca jeden szczegół u jego żony

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-09-19 14:40

Filip Chajzer właśnie rozpoczął nowy rozdział życia! Dziennikarz i przedsiębiorca stanął na ślubnym kobiercu i powiedział "tak" swojej ukochanej Biance. Uwagę podczas uroczystości przykuł jednak jeden szczegół. Panna młoda pojawiła się bez bukietu kwiatów w dłoniach. To dość nietypowy widok, ponieważ wiązanka jest jednym z najbardziej charakterystycznych dodatków każdej panny młodej. Tym razem Bianka postawiła jednak na zupełnie inne rozwiązanie.

Ślub Chajzera pełen emocji. Jego żona zrezygnowała z jednej rzeczy

O ślubie Filipa Chajzera i Bianki mówiło się od dłuższego czasu. Para długo trzymała szczegóły uroczystości dla siebie, a zainteresowanie wzbudzała nie tylko sama ceremonia, ale również historia ich związku. Teraz nadszedł wielki dzień. 19 września 2026 roku 42-letni Chajzer i jego ukochana zostali małżeństwem.

Ceremonia odbyła się w Krakowie, mieście, które w ostatnim czasie stało się dla dziennikarza szczególnie ważne. To właśnie tutaj mieszka, prowadzi swoje biznesy i znalazł miejsce, które może nazywać domem. Teraz Kraków stał się również miejscem jego ślubu. Na zdjęciach z uroczystości można zobaczyć świeżo upieczonych małżonków. Jeden szczegół od razu przyciąga uwagę. Bianka nie trzymała w rękach tradycyjnej wiązanki!

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Filip Chajzer powiedział "Tak"! Uwagę zwraca jeden szczegół u jego żony

Brak bukietu w dłoniach panny młodej to jeden z tych detali, które mogą umknąć przy pierwszym spojrzeniu, ale na fotografiach staje się bardzo widoczny. W przypadku Bianki tradycyjny ślubny dodatek został pominięty. Zamiast charakterystycznej wiązanki, którą zwykle można zobaczyć u panny młodej podczas ceremonii, jej ręce pozostały wolne.

To dość nietypowe rozwiązanie. Bukiet jest przecież jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów ślubnej stylizacji. Panny młode wybierają kwiaty dopasowane do sukni, dekoracji sali czy charakteru całej uroczystości. Czasem wiązanka staje się wręcz jednym z najważniejszych elementów ślubnych zdjęć. Bianka zdecydowała się jednak z niego zrezygnować.

Nie oznacza to oczywiście, że ślub pozbawiony był innych klasycznych elementów. Najważniejszy moment nastąpił wtedy, gdy Filip Chajzer i Bianka powiedzieli sobie "tak". Po miesiącach przygotowań para została małżeństwem.

Ślub Filipa i Bianki był szeroko komentowany jeszcze przed samą ceremonią. Duże zainteresowanie wzbudzała między innymi różnica wieku między partnerami. Para najwyraźniej nie przejęła się jednak medialną uwagą i zdecydowała się zrobić kolejny krok w swoim związku.

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Filip Chajzer i Bianka przed ołtarzem w kościele. Panna młoda nie trzyma bukietu, o czym przeczytasz na SE.
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FILIP CHAJZER