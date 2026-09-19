Jaka będzie pogoda w niedzielę? To może zaskoczyć!

Pogoda na niedzielę 20 września. Deszcz, burze i duża różnica temperatur

W niedzielę nad Polską z zachodu na wschód będzie przesuwał się chłodny front atmosferyczny. Za nim zacznie napływać chłodniejsze powietrze. Najszybciej zmianę pogody odczują mieszkańcy zachodniej i północnej części kraju.

Na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim będzie od 17 do 19 stopni. Pojawią się przelotne opady, a nad morzem także burze. Wiatr może osiągać w porywach 60 km/h, a podczas burz nawet 75 km/h. W Gdańsku będzie 17 stopni, w Koszalinie 18, a w Szczecinie 19.

Deszcz i lokalne burze możliwe są także na Warmii, Mazurach i Podlasiu. Temperatura wyniesie tam od 17 do 21 stopni. W Olsztynie będzie 18 stopni, a w Suwałkach i Białymstoku po 19.

W Wielkopolsce, na Ziemi Lubuskiej i Kujawach miejscami popada. Termometry pokażą od 17 do 21 stopni. W Poznaniu, Toruniu i Bydgoszczy będzie około 18 stopni.

W centrum nieco cieplej. W Warszawie i Łodzi prognozowane jest 19 stopni

W centrum i na wschodzie będzie nieco cieplej. W Warszawie i Łodzi prognozowane jest 19 stopni, a w Lublinie 22. Przelotny deszcz może pojawić się głównie na północnym zachodzie tego obszaru.

Najcieplejsza niedziela czeka południe i południowy wschód. W Katowicach będzie 23 stopnie, w Krakowie 23, a w Rzeszowie nawet 24. W Małopolsce, na Podkarpaciu i w woj. świętokrzyskim początek dnia będzie jeszcze dość pogodny, ale z czasem od zachodu przybędzie chmur. W Zakopanem temperatura sięgnie 20 stopni.

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