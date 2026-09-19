Jaka będzie pogoda w niedzielę? To może zaskoczyć!

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-09-19 15:20

Niedziela, 20 września przyniesie różną pogodę w różnych częściach kraju. Na północy i zachodzie będzie chłodno, deszczowo i wietrznie, a lokalnie pojawią się burze. Znacznie cieplej i spokojniej będzie na południowym wschodzie. Termometry pokażą od 17 stopni nad morzem do nawet 24 stopni na Podkarpaciu.

Chłopiec w żółtym swetrze skacze do kałuży z parasolem w dłoni. O prognozie pogody na niedzielę przeczytasz na SE.
Autor: Pixabay.com

Pogoda na niedzielę 20 września. Deszcz, burze i duża różnica temperatur

W niedzielę nad Polską z zachodu na wschód będzie przesuwał się chłodny front atmosferyczny. Za nim zacznie napływać chłodniejsze powietrze. Najszybciej zmianę pogody odczują mieszkańcy zachodniej i północnej części kraju.

Na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim będzie od 17 do 19 stopni. Pojawią się przelotne opady, a nad morzem także burze. Wiatr może osiągać w porywach 60 km/h, a podczas burz nawet 75 km/h. W Gdańsku będzie 17 stopni, w Koszalinie 18, a w Szczecinie 19.

Deszcz i lokalne burze możliwe są także na Warmii, Mazurach i Podlasiu. Temperatura wyniesie tam od 17 do 21 stopni. W Olsztynie będzie 18 stopni, a w Suwałkach i Białymstoku po 19.

W Wielkopolsce, na Ziemi Lubuskiej i Kujawach miejscami popada. Termometry pokażą od 17 do 21 stopni. W Poznaniu, Toruniu i Bydgoszczy będzie około 18 stopni.

W centrum nieco cieplej. W Warszawie i Łodzi prognozowane jest 19 stopni

W centrum i na wschodzie będzie nieco cieplej. W Warszawie i Łodzi prognozowane jest 19 stopni, a w Lublinie 22. Przelotny deszcz może pojawić się głównie na północnym zachodzie tego obszaru.

Najcieplejsza niedziela czeka południe i południowy wschód. W Katowicach będzie 23 stopnie, w Krakowie 23, a w Rzeszowie nawet 24. W Małopolsce, na Podkarpaciu i w woj. świętokrzyskim początek dnia będzie jeszcze dość pogodny, ale z czasem od zachodu przybędzie chmur. W Zakopanem temperatura sięgnie 20 stopni.

Sonda
Lubisz jesień?
Quiz. Przysłowia o jesieni. Sprawdź, czy znasz je wszystkie
Pytanie 1 z 12
"Gdy zbyt ... jesień trzyma, nagle przyjdzie zima"
Najbardziej deszczowe miejsce na świecie. Pada tu przez większość roku
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PROGNOZA POGODY
PROGNOZA IMGW