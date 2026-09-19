Ksiądz z "The Traitors" udzielił ślubu Filipowi Chajzerowi. Zaskakujące doniesienia

Kasia Kowalska
2026-09-19 16:39

Ślub Filipa Chajzera z 20-letnią Bianką od samego początku budził niemałe emocje. Różnica wieku, błyskawiczne zaręczyny i spięcia z teściową to tylko wierzchołek góry lodowej. Teraz na jaw wyszło, że sakramentu udzielił im duchowny, który w przeszłości prowadził konto na platformie OnlyFans.

Ksiądz Rafał Główczyński. Obok Filip Chajzer z żoną Bianką pod kościołem. O ich ślubie przeczytasz na SE.
Autor: /Art Service/ AKPA

Filip Chajzer i Bianka są już po słowie. Zakochani pobrali się w minioną sobotę, 19 września, w jednym z krakowskich kościołów. Panna młoda zaprezentowała się w eleganckiej sukni, jednak uwaga mediów skupiła się na kolejnym kontrowersyjnym elemencie tej uroczystości.

Ślub Filipa Chajzera
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Ksiądz z "The Traitors" udzielił ślubu Filipowi Chajzerowi i Biance

Ceremonię poprowadził ks. Rafał Główczyński, szerzej znany w internecie jako "Ksiądz z osiedla". Duchowny słynie ze swojego nieszablonowego podejścia do duszpasterstwa, wierząc, że do młodych trzeba wychodzić z nowatorskimi pomysłami. W wywiadzie dla Radia Eska wspominał, że przejął byłą agencję towarzyską, w której zorganizował darmową klubokawiarnię. Co więcej, regularnie organizował imprezy pod mostem Świętokrzyskim. Chcąc zareklamować swoją działalność, duchowny zdecydował się na założenie profilu na OnlyFans. W rozmowie z portalem Onet tłumaczył swoją decyzję.

— Dalej uważam, że to był świetny pomysł, jednak opinia osób pobożnych poskutkowała tym, że się wycofałem. Słyszałem zawsze, że OnlyFans to taka Sodoma i Gomora, natomiast jak się czyta Ewangelię, to Jezus szedł właśnie w takie niepobożne miejsca.

"Ksiądz z osiedla" brał również udział w programie "The Traitors". Jak tłumaczył w rozmowie z Eską, do kościoła chodzi zaledwie ułamek społeczeństwa, a młodzież żyje głównie w internecie i mediach. Skoro więc młodzi nie przychodzą na mszę, on postanowił udać się tam, gdzie są oni – w tym wypadku na szklany ekran.

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Zygmunt Chajzer bawił się na weselu syna

Nie jest jasne, dlaczego wybór młodej pary padł na ks. Główczyńskiego. Związek Filipa Chajzera i Bianki od dawna budził zainteresowanie, zwłaszcza w obliczu napiętych relacji z matką panny młodej, która publicznie zarzuciła dziennikarzowi izolowanie córki od rodziny. Inne stanowisko przyjął Zygmunt Chajzer. Mimo że przed ślubem widział synową zaledwie kilka razy, w pełni wspiera syna i, jak wynika z doniesień, znakomicie bawił się podczas ceremonii.

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FILIP CHAJZER
THE TRAITORS. ZDRAJCY