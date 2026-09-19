Zygmunt Chajzer z żoną na ślubie Filipa. Nie uwierzycie, co zrobił w kościele - ZDJĘCIA

Ślub Filipa Chajzera i Bianki od dawna wzbudzał silne emocje, głównie za sprawą kontrowersji związanych z różnicą wieku (panna młoda jest od dziennikarza o dwie dekady młodsza) oraz ewidentnie nie najlepszych stosunków Chajzera z rodziną ukochanej - jej matka zarzuciła mu bowiem publicznie ucinanie Biance kontaktów z rodziną. Mimo to Filip i Bianka są szczęśliwi, a 19 września w krakowskim kościele powiedzieli sobie "Tak".

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Zygmunt Chajzer z żoną na ślubie Filipa

Na miejscu nie mogło oczywiście zabraknąć rodziców pana młodego. Zygmunt Chajzer zjawił się w elegancki dwurzędowy garnitur w kolorze jasnej szarości, pod którą założył błękitną koszulę. Jego żona, Dorota, postawiła zaś na bardzo casualowy look - białe spodnie oraz marynarkę i zwykły t-shirt w tym samym kolorze. Stylizację uzupełniła torebką Guessa i dwiema prostymi bransoletkami. Zdjęcia Zygmunta i Doroty Chajzerów ze ślubu syna znajdziecie w poniższej galerii.

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Zygmunt Chajzer zaskoczył w kościele. Przed ślubem pannę młodą widział dwa razy

Relacja Filipa Chajzera i Bianki rozwinęła się bardzo szybko - zakochani zamieszkali wspólnie po zaledwie kilku tygodniach znajomości. Z zaręczynami i ślubem też nie zwlekali, co poskutkowało tym, że ojciec pana młodego widział jego wybrankę raptem… dwa razy.

Widzieliśmy się dwukrotnie. Ładna, fajna, miła dziewczyna - zdradził w rozmowie z Radiem Eska.

Zygmunt Chajzer od zawsze stosuje taktykę wspierania syna bez moralizatorstwa. Otwarcie przyznaje, że Filip jest dorosłym mężczyzną i nie zamierza oceniać podejmowanych przez niego decyzji - zawsze go jednak wspiera. Nie inaczej było w kwestii ślubu. Na nagraniach z ceremonii widać, że Zygmunt Chajzer doskonale bawił się w towarzystwie żony i… tańczył w kościele!

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