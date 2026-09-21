Młodziutka żona Chajzera w ultrakrótkiej mini szalała na weselu! Odsłoniła zgrabne nogi i plecy

Filip Chajzer jest już po ślubie

Filip Chajzer w minioną sobotę poślubił swoją młodziutką ukochaną. Chociaż staż związku mają bardzo krótki, to planują spędzić ze sobą całe życie. Dla nawróconego gwiazdora bardzo ważne było, by przyrzekali sobie miłość i wierność małżeńską przed ołtarzem. Chajzer junior i 20-letnia Bianka pobrali się w jednym z krakowskich kościołów.

Państwo młodzi ślubowali miłość aż po grób w obecności najbliższej rodziny oraz przyjaciół. Wśród gości nie pojawiło się wiele twarzy show-biznesu, ale nie zabrakło gwiazdy najbliższej Filipowi, czyli jego ojca. Zygmnut Chajzer z uśmiechem patrzył, jak jego syn składa przysięgę małżeńską. Wielkimi nieobecnymi były natomiast mama i babcia panny młodej. Do Krakowa nie przyjechał również syn Chajzera ze związku ze związku z Małgorzatą Walczak.

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Bianka Chajzer szalała na weselu w ultrakrótkiej mini

Po ceremonii w kościele nowożeńcy oraz ich goście przenieśli się do restauracji. Wesele odbyło się w samym centrum Krakowa. Już kilka tygodni temu pojawia się informacja, że Filip Chajzer i Bianka na miejsce weselnego przyjęcia wybrali lokal należący do przyjaciela prezentera. Restauracja na ten dzień była zamknięta dla innych gości. Dzięki temu para młoda mogła świętować w spokoju.

Po życzeniach oraz posiłku państwo młodzi zatańczyli tradycyjny pierwszy taniec. W pewnym momencie Bianka zdecydowała się na zmianę stylizacji. Podczas ślubu oraz w pierwszej części wesela zachwycała w eleganckiej sukni od Violi Piekut. Druga kreacja odsłoniła o wiele więcej ciała.

Filip Chajzer uwiecznił swoją ukochaną na tańcach z koleżanką i przy okazji drugą stylizację panny młodej. 20-latka miała na ultrakrótką mini. O ile przód kreacji był zasłonięty, to tył zdobiło głębokie wycięcie. Odważna sukienka odsłoniła plecy oraz niesamowicie zgrabne nogi Bianki.

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