Jedna romantyczna, druga z charakterem. Suknie ślubne żon Filipa Chajzera i Rafała Brzozowskiego

Ślub Filipa Chajzera. Panna młoda zachwycała skromną elegancją

Filip Chajzer ma dziś powody do zadowolenia. Kilka godzin temu poślubił swoją młodziutką ukochaną. Gwiazdor i 20-letnia Bianka pobrali się w jednym z krakowskich kościołów. W uroczystości towarzyszyła im najbliższa rodzina oraz małe grono przyjaciół. Nie zabrakło rodziców celebryty - Zygmunta i Doroty. Wielkimi nieobecnymi były natomiast mama i babcia panny młodej. Do Krakowa nie przyjechał również syn Chajzera ze związku ze związku z Małgorzatą Walczak.

Para młoda w tym wyjątkowym dniu prezentowała się niezwykle elegancko. Filip Chajzer niedawno pochwalił się swoim strojem - granatowym garniturem w jasne prążki. Jego ukochana postawiła na nowoczesną formę w skromnym wydaniu. Dopasowana, lekko syrenia suknia podkreślała sylwetkę panny młodej. Gładki materiał i efektowne, szerokie wykończenie dekoltu odsłaniające ramiona nadają jej minimalistycznego, bardzo eleganckiego charakteru. Całość stylizacji uzupełniał delikatny welon oraz skromna biżuteria.

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Ukochana Rafała Brzozowskiego postawiła na romantyczny krój sukni

Na początku sierpnia odbył się inny głośny ślub. Rafał Brzozowski niemal do samego końca utrzymał szczegóły ceremonii w tajemnicy. Staż związku piosenkarza i jego ukochanej jest też o wiele dłuższy. Dawny gwiazdor TVP i piękna Helena znają się od lat i połączyła ich muzyczna pasja.

Ich ślub i wesele miały zdecydowanie bardziej huczny charakter. Rownież i panna młoda wybrała styl odmienny od Bianki. Helena wybrała suknię zdecydowanie bardziej dekoracyjną i romantyczną. Gorsetowa góra ozdobiona była koronkowymi aplikacjami, które obecne były również na rękawiczkach. Rozkloszowany dół wykonano z wielu warstw lekkiego tiulu, dzięki czemu kreacja nabiera objętości i baśniowego charakteru. Suknia miała delikatnie różowy odcień, co zdecydowanie ją wyróżniało. To nie była jedyna suknia, którą przygotowała ukochana Brzozowskiego. Na weselu pokazała się w drugiej sukni ślubnej

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