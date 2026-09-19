Jedna romantyczna, druga z charakterem. Suknie ślubne żon Filipa Chajzera i Rafała Brzozowskiego

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-09-19 18:25

Filip Chajzer poślubił dziś swoją młodziutką ukochaną. Niedawno przed ołtarzem miłość aż po grób przyrzekał również Rafał Brzozowski. W dniu swojego ślubu panowie prezentowali się niezwykle elegancko, ale oczy wszystkich skierowane były na panny młode. Wybranki polskich gwiazdorów zdecydowały się na zupełnie inne stylizacje. Która bardziej przypadła wam do gustu?

Ślub Filipa Chajzera. Panna młoda zachwycała skromną elegancją

Filip Chajzer ma dziś powody do zadowolenia. Kilka godzin temu poślubił swoją młodziutką ukochaną. Gwiazdor i 20-letnia Bianka pobrali się w jednym z krakowskich kościołów. W uroczystości towarzyszyła im najbliższa rodzina oraz małe grono przyjaciół. Nie zabrakło rodziców celebryty - Zygmunta i Doroty. Wielkimi nieobecnymi były natomiast mama i babcia panny młodej. Do Krakowa nie przyjechał również syn Chajzera ze związku ze związku z Małgorzatą Walczak.

Para młoda w tym wyjątkowym dniu prezentowała się niezwykle elegancko. Filip Chajzer niedawno pochwalił się swoim strojem - granatowym garniturem w jasne prążki. Jego ukochana postawiła na nowoczesną formę w skromnym wydaniu. Dopasowana, lekko syrenia suknia podkreślała sylwetkę panny młodej. Gładki materiał i efektowne, szerokie wykończenie dekoltu odsłaniające ramiona nadają jej minimalistycznego, bardzo eleganckiego charakteru. Całość stylizacji uzupełniał delikatny welon oraz skromna biżuteria.

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Ukochana Rafała Brzozowskiego postawiła na romantyczny krój sukni

Na początku sierpnia odbył się inny głośny ślub. Rafał Brzozowski niemal do samego końca utrzymał szczegóły ceremonii w tajemnicy. Staż związku piosenkarza i jego ukochanej jest też o wiele dłuższy. Dawny gwiazdor TVP i piękna Helena znają się od lat i połączyła ich muzyczna pasja.

Ich ślub i wesele miały zdecydowanie bardziej huczny charakter. Rownież i panna młoda wybrała styl odmienny od Bianki. Helena wybrała suknię zdecydowanie bardziej dekoracyjną i romantyczną. Gorsetowa góra ozdobiona była koronkowymi aplikacjami, które obecne były również na rękawiczkach. Rozkloszowany dół wykonano z wielu warstw lekkiego tiulu, dzięki czemu kreacja nabiera objętości i baśniowego charakteru. Suknia miała delikatnie różowy odcień, co zdecydowanie ją wyróżniało. To nie była jedyna suknia, którą przygotowała ukochana Brzozowskiego. Na weselu pokazała się w drugiej sukni ślubnej

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Filip Chajzer z żoną Bianką podczas ślubu. Na miniaturze obok panna młoda w sukni z trenem. Więcej na SE.
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Wesele Rafała Brzozowskiego. Tak wyglądał ich pierwszy taniec
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FILIP CHAJZER
RAFAŁ BRZOZOWSKI