"Lalka" na Netflixie. Czy powstanie drugi sezon? Twórcy mają aż trzy opcje

Nowa wersja "Lalki" budzi skrajne emocje

Odświeżona "Lalka" budzi skrajne emocje i szeroko komentowana jest w internecie, zyskując zarówno grono zagorzałych fanów, jak i przeciwników. Netflix od samego początku nie krył, że produkcja będzie luźno nawiązywać do klasycznej powieści Bolesława Prusa. Część widzów odbiera taką interpretację historii Stanisława Wokulskiego, w którego wciela się Tomasz Schuchardt, oraz Izabeli Łęckiej, odgrywanej przez Sandrę Drzymalską, jako profanację klasyki. Inni natomiast doceniają reżysera Pawła Maślonę za jego nowatorskie i odważne podejście do tematu.

Jak wynika z opisu udostępnionego przez Netflix, Stanisław, kierowany ambicją, pragnie awansować w hierarchii społecznej, a jego fascynacja Izabelą staje się kluczem do osiągnięcia celu. Z kolei Izabela stara się wyrwać z rygorystycznych norm arystokracji i znaleźć własną drogę w zmieniającej się rzeczywistości. Ich relacja to zderzenie różnic klasowych, obsesji, pragnienia wolności i potęgi majątku. Wszystko to układa się w nowoczesne spojrzenie na klasykę polskiej literatury.

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Kontynuacja "Lalki" na platformie Netflix: Czy są szanse na 2. sezon?

Koncepcja drugiego sezonu "Lalki" może wydawać się śmiała, ale w rzeczywistości ma rację bytu. Sukces frekwencyjny pierwszej serii z pewnością będzie argumentem dla decydentów z Netflixa, aby rozważyć zamówienie kontynuacji. Ponadto zakończenie historii opowiedzianej w serialu znacząco różni się od finału powieści Bolesława Prusa, co daje twórcom szerokie pole do popisu. Warto zaznaczyć, że mają z czego czerpać inspirację, ponieważ powstały aż trzy książkowe kontynuacje oryginału.

Jedną z propozycji jest wydana w 2012 roku powieść "Córka Wokulskiego" Romana Praszyńskiego. Jak czytamy w oficjalnym opisie wydawnictwa MWK Sp. z o.o., książka ta łączy w sobie erotykę, polityczne intrygi i sensacyjne wątki, takie jak zamach na cara. Przedstawia losy Wokulskiego i ukazuje Izabelę Łęcką jako światowej sławy oszustkę. Akcja rozgrywa się pod koniec XIX wieku w Warszawie i oferuje to, co Prus musiał pominąć: wątki miłosne, polityczne spiski i obyczajowe tabu.

We wrześniu tego roku zadebiutowały kolejne dwie książki nawiązujące do oryginału. "Marionetka" autorstwa Jakuba Jarno przenosi potomków głównych bohaterów w realia PRL-u, podczas gdy Bogumił Wójcik w swojej powieści "Wokulski" skupia się na dalszych losach Stanisława, zachowując realistyczny ton znany z pierwowzoru.

– To jest jakaś opowieść o poszukiwaniu własnej integralności. Mnie to bardzo podoba. To jest podjęcie pod rękę też największego bohatera literatury polskiej – ocenił literaturoznawca prof. Karol Samsel [za: Radio Wnet].