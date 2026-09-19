"Lalka" na Netflixie. Czy powstanie drugi sezon? Twórcy mają aż trzy opcje

Kasia Kowalska
2026-09-19 18:19

Nowa odsłona "Lalki" na platformie Netflix cieszy się ogromną popularnością, wywołując przy tym niemałe kontrowersje. Choć współczesne spojrzenie na arcydzieło Bolesława Prusa dzieli widzów, to produkcja odnosi sukcesy również poza granicami kraju, trafiając na łamy światowych mediów. Czy to wystarczy, aby powstała kontynuacja? Scenariusz z drugim sezonem nie jest wykluczony.

Aktor Tomasz Schuchardt jako Stanisław Wokulski spogląda w lustro. O serialu Lalka na Netflix przeczytasz na SE.
Autor: Netflix/ Materiały prasowe

Nowa wersja "Lalki" budzi skrajne emocje

Odświeżona "Lalka" budzi skrajne emocje i szeroko komentowana jest w internecie, zyskując zarówno grono zagorzałych fanów, jak i przeciwników. Netflix od samego początku nie krył, że produkcja będzie luźno nawiązywać do klasycznej powieści Bolesława Prusa. Część widzów odbiera taką interpretację historii Stanisława Wokulskiego, w którego wciela się Tomasz Schuchardt, oraz Izabeli Łęckiej, odgrywanej przez Sandrę Drzymalską, jako profanację klasyki. Inni natomiast doceniają reżysera Pawła Maślonę za jego nowatorskie i odważne podejście do tematu.

Jak wynika z opisu udostępnionego przez Netflix, Stanisław, kierowany ambicją, pragnie awansować w hierarchii społecznej, a jego fascynacja Izabelą staje się kluczem do osiągnięcia celu. Z kolei Izabela stara się wyrwać z rygorystycznych norm arystokracji i znaleźć własną drogę w zmieniającej się rzeczywistości. Ich relacja to zderzenie różnic klasowych, obsesji, pragnienia wolności i potęgi majątku. Wszystko to układa się w nowoczesne spojrzenie na klasykę polskiej literatury.

PRZECZYTAJ TEŻ: Młynarska obejrzała "Lalkę" i nie gryzła się w język. Ręce jej opadły?

Kontynuacja "Lalki" na platformie Netflix: Czy są szanse na 2. sezon?

Koncepcja drugiego sezonu "Lalki" może wydawać się śmiała, ale w rzeczywistości ma rację bytu. Sukces frekwencyjny pierwszej serii z pewnością będzie argumentem dla decydentów z Netflixa, aby rozważyć zamówienie kontynuacji. Ponadto zakończenie historii opowiedzianej w serialu znacząco różni się od finału powieści Bolesława Prusa, co daje twórcom szerokie pole do popisu. Warto zaznaczyć, że mają z czego czerpać inspirację, ponieważ powstały aż trzy książkowe kontynuacje oryginału.

Jedną z propozycji jest wydana w 2012 roku powieść "Córka Wokulskiego" Romana Praszyńskiego. Jak czytamy w oficjalnym opisie wydawnictwa MWK Sp. z o.o., książka ta łączy w sobie erotykę, polityczne intrygi i sensacyjne wątki, takie jak zamach na cara. Przedstawia losy Wokulskiego i ukazuje Izabelę Łęcką jako światowej sławy oszustkę. Akcja rozgrywa się pod koniec XIX wieku w Warszawie i oferuje to, co Prus musiał pominąć: wątki miłosne, polityczne spiski i obyczajowe tabu.

We wrześniu tego roku zadebiutowały kolejne dwie książki nawiązujące do oryginału. "Marionetka" autorstwa Jakuba Jarno przenosi potomków głównych bohaterów w realia PRL-u, podczas gdy Bogumił Wójcik w swojej powieści "Wokulski" skupia się na dalszych losach Stanisława, zachowując realistyczny ton znany z pierwowzoru.

– To jest jakaś opowieść o poszukiwaniu własnej integralności. Mnie to bardzo podoba. To jest podjęcie pod rękę też największego bohatera literatury polskiej – ocenił literaturoznawca prof. Karol Samsel [za: Radio Wnet].

Sandra Drzymalska jako Izabela Łęcka oraz Tomasz Schuchardt jako Stanisław Wokulski
Galeria zdjęć 34
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLSKI SERIAL NETFLIX
NETFLIX POLSKA
LALKA
POLSKIE SERIALE
BOLESŁAW PRUS
NETFLIX POLSKI SERIAL
NETFLIX
NETFLIX SERIALE