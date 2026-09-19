Najpierw zwyzywał Ukraińców, potem ukradł dziecku rower. Podejrzany zatrzymany

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-09-19 17:39

Najpierw policyjna sprawa o znieważenie osób narodowości ukraińskiej, kilka dni później kradzież roweru należącego do nieletniego. Halinowscy policjanci ustalili, że z obiema sprawami może mieć związek ten sam 29-latek. Mężczyzna został zatrzymany, a skradziony jednoślad o wartości około 3 tys. zł wrócił do właściciela.

Biało-czarny rower górski oparty o metalowy stojak przed budynkiem. O kradzieży w Halinowie przeczytasz na SE.
Autor: Safarov Nariman/ Shutterstock
  • 29-latek jest podejrzewany o znieważenie osób narodowości ukraińskiej.
  • Kilka dni później miał ukraść rower należący do nieletniego.
  • Policjanci odzyskali jednoślad i zatrzymali podejrzanego.
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Najpierw awantura na tle narodowościowym

Pierwsza sprawa sięga 29 sierpnia. Według ustaleń policji 29-letni mężczyzna miał wtedy znieważyć osoby narodowości ukraińskiej z powodu ich przynależności narodowej. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Halinowie zajęli się sprawą i zaczęli ustalać, co dokładnie się wydarzyło. Zarzut dotyczący znieważenia został zakwalifikowany jako czyn o charakterze chuligańskim. Na tym jednak problemy 29-latka się nie skończyły.

Kilka dni później zniknął rower dziecka

10 września policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży roweru należącego do nieletniego mieszkańca gminy Halinów. Jednoślad był wart około 3 tys. zł. Funkcjonariusze zaczęli sprawdzać kolejne informacje i tropy, które mogły doprowadzić ich do złodzieja. Podczas prowadzonej sprawy pojawił się zaskakujący trop. Policjanci ustalili, że z kradzieżą może mieć związek ten sam 29-letni mężczyzna, który wcześniej był podejrzewany o znieważenie osób na tle narodowościowym.

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29-latek został zatrzymany

Mundurowi odzyskali skradziony rower. Jednoślad został przekazany właścicielowi. Następnie policjanci zatrzymali 29-latka. Teraz prowadzone są dalsze czynności w sprawie obu zdarzeń. Mężczyzna jest podejrzewany zarówno o znieważenie osób z powodu ich narodowości, jak i o kradzież roweru. - Policjanci przypominają, że znieważanie osób z powodu ich narodowości nie jest zachowaniem, na które można pozostawać obojętnym. Tego rodzaju czyny mogą skutkować odpowiedzialnością karną - zaznacza mł. asp. Paula Antolak.

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