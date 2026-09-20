Znamy szczegóły sukni ślubnej żony Filipa Chajzera. Zaprojektowała ją znana projektantka

W minioną sobotę, 19 września, odbyła się ceremonia ślubna prezentera telewizyjnego, który stanął na ślubnym kobiercu z młodszą o dwadzieścia lat Bianką. Uroczystość miała miejsce w Krakowie i wyróżniała się kameralnym charakterem. Zakochani zdecydowali się zrezygnować z obecności celebrytów, stawiając na świętowanie wyłącznie w gronie rodziny i najbliższych przyjaciół.

Kreacja Bianki od Violi Piekut. Kulisy projektu

Za stworzenie ślubnej stylizacji odpowiadała Viola Piekut, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w polskim świecie mody. Projektantka ma na swoim koncie współprace z wieloma polskimi gwiazdami, a jej kreacje niezmiennie zachwycają szykiem i ponadczasową klasą. Ten sam wysoki standard reprezentowała suknia Bianki, która w sobotę powiedziała sakramentalne „tak” Filipowi Chajzerowi.

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Wybranka prezentera zaprezentowała się w minimalistycznej, ale niezwykle eleganckiej sukni z efektownie odsłoniętymi ramionami. Zaskoczeniem był brak tradycyjnego bukietu, jednak ten nietypowy wybór okazał się bardzo trafiony, ponieważ nie odwracał uwagi od samej kreacji, której główną ozdobą był spektakularny welon i bardzo delikatna biżuteria. Szczegółami powstawania projektu Viola Piekut podzieliła się w wywiadzie udzielonym portalowi Pudelek.

- Ta suknia jest kwintesencją współczesnej elegancji - prosta, kobieca forma, subtelnie odsłonięte ramiona i efektowny, długi welon. Zależało mi na tym, by całość była wyrazista, ale pozostała ponadczasowa. Lubię, kiedy suknia nie potrzebuje wielu dodatkowych elementów, żeby robić wrażenie. Tutaj całą historię budują proporcje, piękna linia sylwetki i lekkość welonu - zdradziła projektantka.

Żona Filipa Chajzera postawiła na dwie kreacje

Podążając za popularnym trendem, świeżo upieczona mężatka zdecydowała się na zmianę stroju podczas wesela. Impreza odbywała się w eleganckiej restauracji urządzonej w loftowym stylu, gdzie tym razem nie zabrakło licznych kwiatowych dekoracji. Na tę część wieczoru panna młoda założyła krótszą, białą sukienkę, która wyróżniała się efektowną szarfą oraz głębokim wycięciem na plecach.

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