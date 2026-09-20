Tragedia na Podkarpaciu. 16-latek na crossie uderzył w drzewo

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-09-20 17:00

Tragiczny wypadek w miejscowości Jasienica Rosielna. Nastolatek pędzący motocyklem crossowym nagle zjechał z trasy i uderzył w przydrożne drzewo. Mimo błyskawicznej akcji ratunkowej i podjętej reanimacji 16-latek zmarł na miejscu.

Rozbity motocykl crossowy pod brzozą i kask leżący w trawie. O wypadku 16-latka na Podkarpaciu przeczytasz na SE.
Autor: Ochotniocza Straż Pożarna Jasienicy Rosielnej/ Materiały prasowe

Jasienica Rosielna: Śmiertelny wypadek 16-latka na motocyklu

Dramatyczne zdarzenie miało miejsce na Podkarpaciu, w Jasienicy Rosielnej (powiat brzozowski). Według informacji portalu Nowiny24.pl, w sobotę 19 września w godzinach wieczornych 16-letni chłopak z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał crossem z trasy i z całym impetem uderzył w drzewo. Niestety, obrażenia nastolatka były zbyt poważne i pomimo prowadzonej na miejscu akcji reanimacyjnej jego życia nie udało się uratować. Dokładnym wyjaśnianiem przyczyn tej tragedii zajmują się teraz prokuratorzy i śledczy.

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Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę, 19 września. Jak podają Nowiny24.pl, informacja o zdarzeniu trafiła do służb ratunkowych po godzinie 21:00.

Wypadek wydarzył się niedaleko cmentarza w Jasienicy Rosielnej. Z pierwszych ustaleń, o których informowali strażacy z miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej wynika, że nastolatek na motocyklu crossowym stracił panowanie nad maszyną i uderzył prosto w przydrożne drzewo. Został odnaleziony w rowie.

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Zaraz po otrzymaniu wezwania na miejsce skierowano oddziały straży pożarnej, karetki pogotowia i radiowozy. Ratownicy medyczni przystąpili do akcji ratowania życia rannego chłopca. Niestety, reanimacja nie przyniosła skutku i 16-latek zmarł.

Według relacji serwisu Nowiny24.pl, w działaniach na miejscu brali udział ochotnicy z Jasienicy Rosielnej, wspierani przez dwa wozy z Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie. W akcji ratunkowej brały także udział trzy załogi pogotowia ratunkowego. Teren, na którym doszło do wypadku, został otoczony i zabezpieczony przez funkcjonariuszy policji.

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