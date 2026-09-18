Mało kto wie, a ten podkarpacki zamek zagrał w „Lalce” Netflixa. Dobrze znacie to miejsce

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-09-18 11:05

Premiera serialu „Lalka” Netflixa rozgrzała dyskusje o tej produkcji. Jedni są zachwyceni, inni mają produkcji za złe, że nie odtwarza wiernie fabuły książki. Jedno jest jednak pewne – lokacje w serialu zachwycają! Nie każdy wie, ale w serialu „zagrał” Zamek w Łańcucie.

„Lalka” to najsłynniejsza powieść Bolesława Prusa, którą pewnie większość poznała jako szkolną lekturę. Przedstawia losy bogatego kupca, Stanisława Wokulskiego, który zakochał się w arystokratce, Izabeli Łęckiej. Książka ukazuje również przekrój społeczeństwa Warszawy XIX wieku.

To oczywiście nie pierwsza próba przeniesienia „Lalki” na ekran – w przeszłości nakręcono i film, i serial.

  • 1968 rok – film w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa z Mariuszem Dmochowskim, Beatą Tyszkiewicz i Tadeuszem Fijewskim
  • 1977  rok – serial w reżyserii Ryszarda Bera z Jerzym Kamasem, Małgorzatą Braunek i Bronisławem Pawlikiem

W tym roku dostaliśmy już serial (16 września), a niebawem do kin trafi film (premiera 30 września).

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Serialowa „Lalka” w reżyserii Pawła Maślony momentami sporo odbiega od tej książkowej, ale taki był też zamysł twórców – przedstawienie historii w nowym ujęciu. Jedni są zachwyceni takim pomysłem, innych serial wręcz oburza.

W rolach głównych zobaczyć można Sandrę Drzymalską, Tomasza Schuchardta, Dariusza Chojnackiego czy Jacka Braciaka.

Akcja „Lalki” rozgrywa się głównie w Warszawie, jednak nie tylko tam kręcono serial. Zobaczyć możemy tu Pałac Wallenberg-Pachalych we Wrocławiu,  Pałac Karola Poznańskiego w Łodzi, Pałac w Nieborowie, Operę Wrocławską,  tor Partynice we Wrocławiu, czy  Pałac w Jabłonnie. W „Lalce” zagrał też Zamek w Łańcucie.

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Zamek w Łańcucie zagrał w „Lalce” Netflixa

Zamek w Łańcucie to niezwykła rezydencja, pełna blasku. Znajduje się niedaleko Rzeszowa. To zdecydowanie jedna z najpiękniejszych posiadłości magnackich w Polsce, nic więc dziwnego, że jej wnętrza zostały wykorzystane w serialu. Zamek został wzniesiony w XVII na polecenie Stanisława Lubomirskiego. Kiedy na początku XIX wieku zamek przeszedł w ręce rodziny Potockich, przekształcili go w luksusową rezydencję. Jedną z lokalizacji wykorzystanych w serialu J była Jadalnia Wielka, czym pochwaliło się Miasto Łańcut w mediach społecznościowy.

- W najnowszym serialu Netflixa „Lalka”, którego premiera odbyła się 16 września, możemy zobaczyć wnętrza Zamku w Łańcucie. Jedną z lokacji zdjęciowych była Jadalnia Wielka Muzeum-Zamek w Łańcucie - czytamy 

Tomasz Schuchardt o "Domu Dobrym" i "Lalce"
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