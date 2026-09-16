Nowa "Lalka" podbija Netflixa. Oto obsada serialu

Nowoczesne spojrzenie na klasykę

Serial "Lalka", wyreżyserowany przez Pawła Maślonę, stanowi niezwykle świeże i śmiałe podejście do znanego dzieła literackiego. Scenarzyści zdecydowali się na mocne uwspółcześnienie klimatu produkcji, wprowadzając jednocześnie spore zmiany w samej konstrukcji fabularnej. Te zabiegi miały na celu odświeżenie klasycznej historii, opowiadającej o tragicznym uczuciu, jakim zamożny handlowiec Stanisław Wokulski darzył zubożałą hrabiankę Izabelę Łęcką.

Netflixowa "Lalka" jest odważna i chwilami wręcz bezczelna - a to dopiero początek jej zalet. [...] Nie mówi nam, jak mamy postrzegać tych bohaterów, daje nam tylko nowe narzędzia, byśmy sami wyrobili sobie opinię, a nie opierali się wyłącznie na tym, co mówiła nasza polonistka. [...] Nie jest to wprawdzie najlepszy polski serial Netflixa, do "Heweliusza" i "1670" mu daleko, niemniej oferuje nam znacznie więcej niż tania sensacja, a końcowe wolty fabularne wkurzą was lub rozbawią, ale z pewnością nie pozostawią obojętnymi - czytamy w recenzji Natalii Noweckiej z Radia Eska.

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Kto zagrał w nowej "Lalce"?

W nowej wersji "Lalki" od Netflixa błyszczą Sandra Drzymalska, znana z takich produkcji jak "Breslau" czy "Sexify", wcielająca się w Izabelę Łęcką, a także Tomasz Schuchardt, którego widzowie kojarzą z "Domu Dobrego" oraz "Heweliusza", w roli Stanisława Wokulskiego. Obok nich pojawia się doborowe grono innych aktorów. W obsadzie znaleźli się między innymi:

Dariusz Chojnacki odgrywający Ignacego Rzeckiego,

Jacek Braciak jako Tomasz Łęcki,

Julia Wyszyńska w roli Florentyny,

Maria Kania jako Marianna,

Piotr Pacek grający Kazimierza Starskiego,

Magdalena Cielecka jako Kazimiera Wąsowska,

Piotr Adamczyk wcielający się w Barona Krzeszowskiego,

Małgorzata Hajewska-Krzysztofik jako prezesowa Zasławska,

Mateusz Król w roli Juliana Ochockiego.

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