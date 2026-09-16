To jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów roku. Premiera już w listopadzie

Aktorzy o pracy nad nowymi "Igrzyskami śmierci"

Eksperci od castingu w przypadku "Wschodu słońca w dniu dożynek" bez wątpienia stanęli na wysokości zadania, dobierając niemal idealną obsadę. Joseph Zada, który wciela się w postać młodego Haymitcha Abernathy'ego, znalazł się na liście dziesięciu obiecujących aktorów na 2026 rok, przygotowanej przez magazyn Variety. W wywiadzie dla People Zada opisał doświadczenia swojego bohatera słowami: „Haymitch wszczyna bunt, do którego Katniss dołączy dopiero dwadzieścia cztery lata później. Kiedy on przystępuje do tej walki, ma po swojej stronie zaledwie garstkę ludzi i cały świat do pokonania”.

O swoich zawodowych sukcesach Joseph Zada rozmawiał również z Elle Fanning, która w nowym filmie gra Effie Trinket. W wywiadzie udzielonym dla Interview Magazine aktorka zapytała go, czy przed rozpoczęciem zdjęć otrzymał aprobatę od Woody'ego Harrelsona, aktora znanego z roli starszego Haymitcha. Zada odpowiedział:

– Spotkaliśmy się, lecz dopiero po zakończeniu zdjęć. Aby naprawdę rzucić się w tę rolę, musiałem przestać o tym myśleć. Samo zadanie było wystarczająco trudne. Ale kiedy już spotkałem Woody'ego, dostałem jego błogosławieństwo.

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" na ostatecznym zwiastunie

Najnowszy materiał promocyjny ujawnia kilka niezwykle emocjonujących scen z filmu. Zwiastun pokazuje zarówno kulisy przygotowań do 50. Głodowych Igrzysk, jak i same starcia na arenie. Fani z niecierpliwością odliczają czas do premiery, do której pozostały dokładnie sześćdziesiąt cztery dni.

Fabuła i premiera filmu "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek"

W dystopijnym państwie Panem, rządzonym przez Kapitol, co roku organizowane są brutalne igrzyska, w których biorą udział młodzi przedstawiciele każdego z 12 dystryktów. Tylko jedna osoba może przeżyć te zmagania. W tym konkretnym roku, w ramach obchodów Drugiego Ćwierćwiecza Poskromienia, liczba trybutów walczących w Pięćdziesiątych Głodowych Igrzyskach zostaje podwojona. Wśród nich znajduje się szesnastoletni Haymitch Abernathy, reprezentujący Dystrykt Dwunasty. "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" trafią na ekrany kin 20 listopada.

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