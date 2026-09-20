Jesienią Podkarpacie wygląda tutaj jak z pocztówki. 10 miejsc, które warto zobaczyć

Zaczyna się jesienny czas, który przybiera krajobraz w niezwykłe barwy. Kolorowe liście w promieniach słońca potrafią wyglądać niezwykle uroczo! Które miejsca w województwie podkarpackim warto odkryć jesienią? Przygotowaliśmy krótką listę miejsc, które zdecydowanie warto zobaczyć.

Połonina Caryńska

W zależności od rodzaju szlaku wejście na Połoninę Caryńską zajmie wam między 1 godz. 15 min, a 3 godz. 30 min. Bieszczady przybierają niezwykły w jesiennych miesiącach niezwykły urok, niektórzy specjalnie czekają, by pojechać tam właśnie wtedy, a Połonina Caryńska uważana jest za jedną z najpiękniejszych połonin.

Bukowe Berdo

Nieco mniej znane, niż połoniny, ale niezwykle malownicze! Dojście na szczyt zajmuje około 2,5 – 3 godz. z Mucznego. Warto też zajrzeć do Zagrody Pokazowej Żubrów w Mucznem.

Arboretum Bolestraszyce

Zachwycający ogród pełen ciekawych roślin. Jedni radzą jechać tutaj na wiosnę, inni twierdzą, że najpiękniej jest wczesną jesienią.

Zamek w Krasiczynie

Zamek w Krasiczynie to niewątpliwie jedna z najpiękniejszych perełek polskiego renesansu. To budowla, która gościła w murach polskich królów. Zamek otoczony jest jednym z najpiękniejszych parków krajobrazowych w Polsce. Najstarsze założenia parku sięgają XVII wieku i mają charakter geometryczny.

Rezerwat Prządki oraz zamek Kamieniec w Odrzykoniu

Rezerwat z wyjątkowymi skałami, które od lat budzą zainteresowanie i są przedmiotem legend i tajemniczych opowieści. Nieopodal znajduje się Zamek Kamieniec w Odrzykoniu, o którym mogliście przeczytać w „Zemście”.

Zamek Sobień

Zamek Sobień, a właściwie jego ruiny, znajdują się we wsi Manasterzec. Obok znajduje się platforma widokowa, z której rozciągają się nieziemskie widoki. Sobień jest średniowiecznym zamkiem, znajdującym się na granicy Pogórza Bukowskiego i Gór Słonnych. Z ruin zamku rozpościera się niezwykły widok na rzekę San!

Solina/ Polańczyk

Warto wybrać się nie tylko na zwiedzanie zapory, ale również na punkt widokowy z wieżą, czy przejechać się kolejką linową.

Zamek Tarnowskich w Dzikowie

Wspaniały kierunek na jesień – spacery wśród starych drzew, pokrytych kolorowymi liśćmi, urocze alejki. W dodatku w zamku znajduje się muzeum, można więc go zwiedzić.

Beskid Niski, okolice Jaślisk

Jaśliska, to niewielka miejscowość, która stała się jednym z ulubionych miejsc filmowców. To niezwykłe i piękne miejsce znajduje się przy polsko-słowackiej granicy. Jeśli szukacie spokoju, pragniecie odkryć piękno lasów, pustych dróg, cerkwi, to dobre miejsce na wypad.

Wieża widokowa i wiatrak w Różance

Różanka to wioska położona w gminie Wiśniowa na Podkarpaciu. Jeżeli zastanawiacie się, gdzie pojechać na weekend, a nie byliście jeszcze w tej miejscowości, warto nadrobić zaległości. Wieża widokowa i zabytkowy wiatrak znajdują się tuż obok siebie. Jesienią rozpościera się stamtąd szczególnie piękny widok.