Polskie wojsko stawia w stan gotowości myśliwce i obronę przeciwlotniczą. Reakcja na rosyjskie ataki dronowe na Ukrainę

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-09-19 10:02

Rosja znów uderza w Ukrainę odrzutowymi dronami, a Polska natychmiast podnosi poziom czujności. Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało, że w krajowej przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo wojskowe. W stan gotowości postawiono również naziemne systemy obrony powietrznej i radiolokacji. Służby zapewniają: sytuacja jest monitorowana na bieżąco, a wojsko jest gotowe do natychmiastowej reakcji.

Pięć polskich myśliwców F-16 leci w szyku na tle jasnego nieba. O gotowości polskiego lotnictwa przeczytasz na SE.
Autor: Curioso.photography/ Shutterstock

Rosyjskie ataki dronowe. Polska reaguje błyskawicznie

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że kolejne rosyjskie uderzenia na Ukrainę – wykonywane za pomocą odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych – wymusiły uruchomienie działań polskiego lotnictwa w przestrzeni RP. To standardowa procedura stosowana w sytuacjach, gdy zagrożenie pojawia się w rejonach przyległych do polskiej granicy.

Myśliwce w powietrzu, obrona przeciwlotnicza w gotowości

Jak podkreślono w komunikacie, Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego uruchomiło wszystkie niezbędne siły i środki. Oznacza to, że:

  • polskie lotnictwo prowadzi operowanie w przestrzeni powietrznej,
  • naziemne systemy obrony powietrznej osiągnęły stan gotowości,
  • rozpoznanie radiolokacyjne działa w trybie wzmożonym.

Działania mają charakter prewencyjny – chodzi o zabezpieczenie polskiej przestrzeni powietrznej i ochronę rejonów położonych najbliżej obszarów zagrożonych rosyjskimi atakami.

Polecany artykuł:

Wojsko: „Jesteśmy gotowi do natychmiastowej reakcji”

Dowództwo Operacyjne RSZ zapewnia, że sytuacja jest stale monitorowana. Podległe siły pozostają w gotowości do błyskawicznej reakcji, jeśli rosyjskie działania zbliżą się do granicy lub będą stanowić jakiekolwiek ryzyko dla bezpieczeństwa Polski.

RCB ostrzega mieszkańców dwóch województw

Równolegle Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do odbiorców w województwach podkarpackim i lubelskim. W komunikacie podkreślono, że w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę w polskiej przestrzeni operuje lotnictwo wojskowe i należy oczekiwać dalszych komunikatów.

Sonda
Czy groźby Rosji wobec Zachodu są realne?
ROSYJSKI DRON ZAATAKOWAŁ POCIĄG! "MUSIELI CHOWAĆ SIĘ W LESIE!"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ALERT RCB
WOJSKO POLSKIE
WOJNA W UKRAINIE
RCB