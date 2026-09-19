Pożar auta w tunelu na Zakopiance. Ruch w stronę Tatr zablokowany [AKTUALIZACJA]

Aktualizacja - 19.09.2026, godz. 8:15

Tunel na Zakopiance jest już przejezdny w kierunku Zakopanego po porannym pożarze samochodu osobowego – poinformowała GDDKiA.

Ogień w tunelu

Do zdarzenia doszło około godziny 6:35 w nawie tunelu prowadzącej w stronę Zakopanego, na drodze ekspresowej S7. Auto nagle stanęło w płomieniach, a gęsty dym wypełnił część tunelu. Kierowcy jadący za pojazdem musieli gwałtownie hamować i zatrzymać się przed wjazdem.

Na miejsce natychmiast ruszyły zastępy straży pożarnej. Ratownicy weszli do tunelu w aparatach ochronnych, aby ugasić płonący samochód i sprawdzić, czy w środku nie ma poszkodowanych.

Tunel zamknięty, kierowcy w korku

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że przejazd w kierunku Tatr został całkowicie zamknięty. Ruch odbywał się jedynie drugą nitką – w stronę Krakowa – co spowodowało poważne utrudnienia dla kierowców zmierzających na Podhale.

Według GDDKiA utrudnienia na Zakopiance mogą potrwać do około 8:30. W tym czasie służby ją skutki pożaru, wietrzyły tunel i sprawdzają jego instalacje bezpieczeństwa.

Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do zapłonu – czy była to awaria techniczna, czy inne czynniki. Policja i straż pożarna prowadzą czynności wyjaśniające.

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