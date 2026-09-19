Tragedia w Małopolsce. Były partner wtargnął pod dom, padły strzały. Jedna osoba nie żyje

Awantura pod domem i strzały z broni czarnoprochowej

Zgłoszenie na policję wpłynęło około godziny 18:00. 45‑latka poinformowała, że pod jej dom przyjechał były partner, który wszczął awanturę i groził jej. Zanim funkcjonariusze dotarli na miejsce, mężczyzna oddał w jej kierunku co najmniej jeden strzał — najprawdopodobniej z broni czarnoprochowej, która nie wymaga pozwolenia .

Kobieta została postrzelona w okolice głowy. Była przytomna podczas udzielania pomocy, a jej obrażenia nie zagrażają życiu. Trafiła do szpitala .

Dramatyczna reanimacja. Nie żyje mężczyzna

Jak przekazał w rozmowie z RMF FM podkomisarz Dawid Wietrzyk z KPP Myślenice, po oddaniu strzału w stronę kobiety, 47‑latek oddalił się od posesji i postrzelił się. Gdy policjanci dotarli na miejsce, mężczyzna jeszcze żył — reanimację rozpoczęły osoby postronne, a następnie przejęli ją funkcjonariusze. Mimo wysiłków, życia napastnika nie udało się uratować .

Na miejscu pracowały służby ratunkowe, strażacy oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który lądował na zabezpieczonym przez OSP Siepraw terenie .

Śledczy badają relacje pary i przebieg tragedii

Policja nie przesądza na razie, czy wcześniej dochodziło do interwencji związanych z tą parą ani czy w relacji mogła występować przemoc. Wszystko będzie przedmiotem postępowania prowadzonego pod nadzorem prokuratora — podkreśla podkomisarz Wietrzyk .

Śledczy ustalają również, w jakich okolicznościach mężczyzna wszedł w posiadanie broni czarnoprochowej i jak dokładnie przebiegała awantura, która doprowadziła do tragedii. Zabezpieczono miejsce zdarzenia oraz zebrano zeznania świadków .

Stan kobiety stabilny

Ranna 45‑latka pozostaje w szpitalu. Jej stan jest stabilny, a życie nie jest zagrożone — potwierdziła policja w rozmowie z mediami, w tym RMF FM, Interią i Faktem

Gdzie szukać pomocy?

Prośba o pomoc nie jest wstydem. Każdemu mogą zdarzyć się gorsze chwile czy niepowodzenia i - co bardzo ważne - nikt nie musi być sam z problemami. Na terenie całego kraju funkcjonują instytucje, których przedstawiciele są gotowi nieść pomoc.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów.

Jeżeli w twoim otoczeniu znajduje się osoba, której zachowanie może wskazywać na depresję lub myśli samobójcze, nie pozostawaj obojętny! Jeżeli odbierasz od kogoś z naszych bliskich lub znajomych niepokojące sygnały, również nie powinieneś zignorować żadnej informacji. Dla nas może to być błaha sprawa, dla kogoś niestety problem nie do pokonania. Takiej osobie należy pomóc, zgłaszając sytuację do instytucji pomocowych.

Gdzie można szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym 116 123 - czynny całodobowo 7 dni w tygodniu, 116sos.pl

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu: 121 212

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

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