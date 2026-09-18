Bijatyka tysiące metrów nad ziemią. Walka na pięści, rozerwana koszulka, krzyki pasażerów

Awantura w powietrzu. Zaczęło się od kłótni

Według zagranicznych mediów incydent miał miejsce 16 września na trasie z Sylhet w Bangladeszu do Londynu. Początkowo była to zwykła wymiana zdań między dwoma mężczyznami, jednak w ciągu kilku sekund przerodziła się w brutalną bójkę. Świadkowie relacjonują, że jeden z pasażerów w czarnej koszulce rzucił się na drugiego, siedzącego za nim. W wąskim przejściu posypały się ciosy, a koszulka jednego z uczestników została całkowicie rozerwana.

Panika wśród pasażerów. Dzieci płakały, starsi byli przerażeni

Nagrania opublikowane m.in. przez FL360aero oraz Breaking911 pokazują, jak inni pasażerowie samolotu — w tym rodziny z dziećmi — z przerażeniem obserwują rozwój wydarzeń. W kabinie słychać krzyki, część osób wstaje z miejsc, próbując zrozumieć, co się dzieje. Media opisują, że atmosfera była skrajnie napięta, a niektórzy podróżni bali się o własne bezpieczeństwo.

Interwencja załogi. „Zgodnie z procedurami”

Załoga Biman Bangladesh Airlines zareagowała natychmiast — stewardzi oraz inni pasażerowie ruszyli, by rozdzielić walczących mężczyzn. Według relacji Mohiuddina Ahmeda, przedstawiciela linii lotniczej, personel pokładowy działał zgodnie z procedurami i szybko opanował sytuację. Nie wiadomo jednak, czy po wylądowaniu agresywni pasażerowie zostali przekazani policji ani czy grożą im konsekwencje prawne.

Co wywołało bójkę?

Do tej pory nie ustalono, co dokładnie sprowokowało awanturę. Większość mediów podkreśla, że przyczyną była „gwałtowna wymiana zdań”, która błyskawicznie wymknęła się spod kontroli. Przedstawiciele Biman Bangladesh Airlines przyznali, że początkowo nie mieli wiedzy o incydencie i dopiero po publikacji nagrań zaczęli go wyjaśniać.

Nagranie hitem internetu. Eksperci alarmują

Film z zajścia błyskawicznie stał się viralem. Media na całym świecie opisują incydent jako przykład rosnącego problemu agresji na pokładach samolotów. Eksperci zwracają uwagę, że w zamkniętej przestrzeni kabiny nawet drobny konflikt może przerodzić się w poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu.

Mid-Air Brawl on Biman Bangladesh Airlines Flight Sparks ConcernA video showing two passengers involved in a physical fight aboard a Biman Bangladesh Airlines flight has gone viral on social media.The flight was travelling from London to Bangladesh when an argument between… pic.twitter.com/hwpQWo92p0— FL360aero (@fl360aero) September 17, 2026

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