Nie żyje pieszy potrącony przez ciężarówkę. Tragedia na A4

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-09-18 18:13

Na autostradowej obwodnicy Krakowa, pod kołami samochodu ciężarowego zginął pieszy. Po tragicznym zdarzeniu jeden z pasów jezdni w kierunku wschodnim został zablokowany. Kierowcy muszą się liczyć ze sporymi utrudnieniami. Utworzył się kilkukilometrowy zator drogowy.

Dwaj strażacy w kaskach przy wozie na miejscu wypadku na A4. O tragedii pod Krakowem przeczytasz na SE.
Autor: Pixabay.com Straż pożarna, zdjęcie poglądowe
  • W piątek około godziny 16:30 na autostradzie A4 (między węzłami Kraków Wieliczka i Kraków Bieżanów) samochód ciężarowy potrącił pieszego.
  • Potrącony mężczyzna zginął na miejscu, a szczegółowe okoliczności zdarzenia wyjaśniają obecnie służby.
  • Zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Rzeszowa, co spowodowało kilkukilometrowy korek; utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

Tragedia na autostradowej obwodnicy Krakowa. Nie żyje pieszy potrącony przez ciężarówkę

W godzinach piątkowego (18 września), popołudniowego szczytu komunikacyjnego, na autostradowej obwodnicy Krakowa doszło do tragedii. Kierowca samochodu ciężarowego potrącił pieszego. Zdarzenie miało miejsce na jezdni w kierunku Rzeszowa, na odcinku pomiędzy węzłami Kraków Wieliczka i Kraków Bieżanów. Siła uderzenia była ogromna. Pieszy zginął na miejscu. Obrażenia okazały się zbyt poważne, by ratownicy medyczni mogli podjąć skuteczną reanimację. Na miejsce natychmiast skierowano liczne siły ratownicze, w tym straż pożarną oraz policję, która pod nadzorem prokuratora będzie wyjaśniać, jak doszło do tej tragedii.

Gigantyczny korek i utrudnienia na A4. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość

Z powodu wypadku na nitce autostrady A4 prowadzącej w kierunku Rzeszowa powstały potężne utrudnienia. Służby zdecydowały o całkowitym zablokowaniu skrajnego prawego pasa ruchu, na którym doszło do potrącenia oraz gdzie obecnie prowadzone są niezbędne czynności śledcze. Kierowcy jadący na wschód mogą korzystać jedynie z dwóch pozostałych pasów ruchu, co przy piątkowym natężeniu pojazdów błyskawicznie doprowadziło do drogowego paraliżu.

Na autostradowej obwodnicy Krakowa utworzył się kilkukilometrowy zator. Sznur samochodów porusza się w żółwim tempie, a czas oczekiwania na przejazd drastycznie się wydłuża. Przedstawiciele służb drogowych apelują do podróżnych o zachowanie szczególnej ostrożności oraz, jeśli to możliwe, o wybieranie dróg alternatywnych. Utrudnienia w tym rejonie mogą potrwać nawet kilka godzin, zanim policja zakończy wszystkie niezbędne pomiary i oględziny miejsca wypadku.

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