Uruchomienie tramwaju do Mistrzejowic opóźnione. Wykryto usterkę

Usterka opóźnia start nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic

Mieszkańcy północno-wschodnich części Krakowa, od wielu miesięcy oczekujący na obiecane szybsze dotarcie do centrum, zmuszeni są wykazać się cierpliwością. Zgodnie z informacją przekazaną przez urząd miasta, podczas testowych kursów tramwaju na trasie do Mistrzejowic zidentyfikowano usterkę. Zlokalizowany problem uniemożliwia bezproblemowy i bezpieczny przejazd pojazdów przez podziemny fragment torowiska. Trasa nie może zostać udostępniona podróżnym do czasu, gdy odpowiedzialna za inwestycję firma Gülermak oraz zarządca infrastruktury nie wykonają kompleksowej kalibracji systemu sterowania ruchem.

Przedstawiciele miasta zapewniają jednak, że trwają zaawansowane działania mające na celu eliminację awarii. Kolejny termin otwarcia nowej trasy zostanie podany niezwłocznie po naprawieniu usterki technicznej przez wykonawcę i przedstawieniu przez niego dokumentacji potwierdzającej całkowitą sprawność wszystkich mechanizmów bezpieczeństwa.

Tramwaj do Mistrzejowic. Nowa trasa i jej koszty

Realizację torowiska liczącego 4,5 kilometra zainaugurowano w lipcu 2023 roku. Przedsięwzięcie ma umożliwić krótszy o około 12 minut przejazd z Mistrzejowic do centrum miasta. Zmodernizowana trasa będzie mogła przewieźć do 2,7 tysiąca osób w ciągu godziny, co znacząco zredukuje obciążenie dotychczasowych linii autobusowych w tej okolicy.

Całkowity koszt inwestycji przekracza 1,92 miliarda złotych i jest ona prowadzona w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Kontrakt na zaprojektowanie, wybudowanie i późniejszą eksploatację trasy przez 20 lat gmina podpisała z konsorcjum PPP Solutions Polska oraz Gülermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu. Po dwóch dekadach cała wybudowana infrastruktura stanie się własnością miasta Krakowa.

Początek nowej trasy zlokalizowano na przecięciu alei Jana Pawła II z ulicami Lema i Meissnera. Dalej torowisko prowadzi wzdłuż ulic Meissnera, Młyńskiej, Lublańskiej, Dobrego Pasterza, Krzesławickiej, Bohomolca oraz księdza Jancarza, do odnowionej pętli Mistrzejowice. Najważniejszym punktem inżynieryjnym jest podziemny odcinek z rozbudowanym węzłem przesiadkowym w okolicach ronda Polsadu. Gdy usterka zostanie zlikwidowana, z przystanków tych mają korzystać pasażerowie trzech linii tramwajowych: 9, 12 i 16.

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