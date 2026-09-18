Wybory prezydenta Krakowa. Młodzież wskazała swojego faworyta

Uczniowie trzynastu krakowskich liceów i techników wzięli udział w symulacji wyborów prezydenta miasta, a do prawdziwych urn wrzuciło swoje głosy dokładnie 3175 nastolatków , co przełożyło się na frekwencję rzędu 47,42 procent.

, co przełożyło się na frekwencję rzędu 47,42 procent. Na czele szkolnego rankingu znaleźli się Łukasz Gibała z poparciem 27,15 procent, Aleksandra Owca gromadząca 19,78 procent oraz Michał Klimek, którego wskazało 10,56 procent głosujących.

Całe przedsięwzięcie zrealizowano w ramach akcji „Weźże Zagłosuj” przygotowanej przez Młodzieżową Radę Krakowa oraz Akcję Uczniowską, żeby oswoić młodzież z procedurami przed oficjalnym głosowaniem wyznaczonym na 27 września.

Wybory na prezydenta Krakowa. Inicjatywa edukacyjna w szkołach średnich

Głównym założeniem tej szkolnej akcji było zbadanie preferencji politycznych najmłodszej grupy Krakowian oraz szeroko pojęta edukacja obywatelska. Młodzieżowa Rada Krakowa i Akcja Uczniowska połączyły siły, aby w ramach kampanii „Weźże Zagłosuj” zmobilizować nastolatków do udziału w prawdziwych wyborach. Paweł Mrozek jako jeden z pomysłodawców projektu zaznaczył, że prawybory na prezydenta Krakowa miały uświadomić uczniom zasady działania mechanizmów wyborczych i skłonić ich do refleksji nad lokalnymi problemami.

W trzynastu wybranych placówkach edukacyjnych powołano szkolne komisje wyborcze, wydrukowano specjalne karty, a uczestnicy wrzucali wypełnione arkusze do tradycyjnych urn. Prawo do oddania głosu miało 6696 uczniów, z czego w szkolnym głosowaniu wzięło udział 3175 osób. Oznacza to, że ostateczna frekwencja w tym młodzieżowym plebiscycie wyniosła dokładnie 47,42 procent.

Łukasz Gibała wygrywa prawybory prezydenta Krakowa. Kto zamknął podium?

Uczniowie krakowskich szkół najchętniej widzieliby w fotelu prezydenta Łukasza Gibałę startującego z ramienia komitetu Kraków dla Mieszkańców, który przekonał do siebie 27,15 procent głosującej młodzieży. Drugie miejsce w szkolnym plebiscycie wywalczyła Aleksandra Owca z partii Razem, zdobywając zaufanie 19,78 procent uczestników. Trzecia lokata przypadła Michałowi Klimkowi z Konfederacji Korony Polskiej, którego nazwisko zaznaczyło 10,56 procent nastolatków.

Poza podium znalazł się Michał Drewnicki reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 9,67 procent oraz Jan Hoffman z poparciem na poziomie 8,08 procent. Kolejne pozycje zajęli: Monika Piątkowska wspierana przez Koalicję Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe z rezultatem 7,5 procent, Daria Gosek-Popiołek z Lewicy z wynikiem 7,37 procent oraz Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej, którego poparło 2,04 procent uczniów. Warto odnotować fakt, że ponad 8 procent wrzuconych do urn kart uznano za nieważne, ponieważ młodzi wyborcy oddawali puste arkusze lub robili błędy podczas ich wypełniania.

Sonda Kto powinien zostać kolejnym prezydentem Krakowa? Łukasz Gibała Aleksandra Owca Michał Klimek Michał Drewnicki Jan Hoffman Monika Piątkowska Daria Gosek-Popiołek Sławomir Pietrzyk ktoś inny