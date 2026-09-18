Wybory prezydenta Krakowa. Młodzież wskazała swojego faworyta

- Uczniowie trzynastu krakowskich liceów i techników wzięli udział w symulacji wyborów prezydenta miasta, a do prawdziwych urn wrzuciło swoje głosy dokładnie 3175 nastolatków, co przełożyło się na frekwencję rzędu 47,42 procent.
- Na czele szkolnego rankingu znaleźli się Łukasz Gibała z poparciem 27,15 procent, Aleksandra Owca gromadząca 19,78 procent oraz Michał Klimek, którego wskazało 10,56 procent głosujących.
- Całe przedsięwzięcie zrealizowano w ramach akcji „Weźże Zagłosuj” przygotowanej przez Młodzieżową Radę Krakowa oraz Akcję Uczniowską, żeby oswoić młodzież z procedurami przed oficjalnym głosowaniem wyznaczonym na 27 września.
Wybory na prezydenta Krakowa. Inicjatywa edukacyjna w szkołach średnich
Głównym założeniem tej szkolnej akcji było zbadanie preferencji politycznych najmłodszej grupy Krakowian oraz szeroko pojęta edukacja obywatelska. Młodzieżowa Rada Krakowa i Akcja Uczniowska połączyły siły, aby w ramach kampanii „Weźże Zagłosuj” zmobilizować nastolatków do udziału w prawdziwych wyborach. Paweł Mrozek jako jeden z pomysłodawców projektu zaznaczył, że prawybory na prezydenta Krakowa miały uświadomić uczniom zasady działania mechanizmów wyborczych i skłonić ich do refleksji nad lokalnymi problemami.
W trzynastu wybranych placówkach edukacyjnych powołano szkolne komisje wyborcze, wydrukowano specjalne karty, a uczestnicy wrzucali wypełnione arkusze do tradycyjnych urn. Prawo do oddania głosu miało 6696 uczniów, z czego w szkolnym głosowaniu wzięło udział 3175 osób. Oznacza to, że ostateczna frekwencja w tym młodzieżowym plebiscycie wyniosła dokładnie 47,42 procent.
Łukasz Gibała wygrywa prawybory prezydenta Krakowa. Kto zamknął podium?
Uczniowie krakowskich szkół najchętniej widzieliby w fotelu prezydenta Łukasza Gibałę startującego z ramienia komitetu Kraków dla Mieszkańców, który przekonał do siebie 27,15 procent głosującej młodzieży. Drugie miejsce w szkolnym plebiscycie wywalczyła Aleksandra Owca z partii Razem, zdobywając zaufanie 19,78 procent uczestników. Trzecia lokata przypadła Michałowi Klimkowi z Konfederacji Korony Polskiej, którego nazwisko zaznaczyło 10,56 procent nastolatków.
Poza podium znalazł się Michał Drewnicki reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 9,67 procent oraz Jan Hoffman z poparciem na poziomie 8,08 procent. Kolejne pozycje zajęli: Monika Piątkowska wspierana przez Koalicję Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe z rezultatem 7,5 procent, Daria Gosek-Popiołek z Lewicy z wynikiem 7,37 procent oraz Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej, którego poparło 2,04 procent uczniów. Warto odnotować fakt, że ponad 8 procent wrzuconych do urn kart uznano za nieważne, ponieważ młodzi wyborcy oddawali puste arkusze lub robili błędy podczas ich wypełniania.