Za te studia w Polsce zapłacisz fortunę. Czesne sięga nawet 83 tysięcy złotych

Nowy rok akademicki 2026/2027

Październik to start roku akademickiego 2026/2027. Dla wielu będzie to debiut w uczelnianych murach, podczas gdy starsze roczniki powrócą do nauki po letnim odpoczynku. Warto jednak mieć świadomość skali wydatków, jakie pociąga za sobą edukacja wyższa w naszym kraju. Rzeczywistość brutalnie weryfikuje mit o całkowicie bezpłatnym szkolnictwie.

Bezpłatne studia w Polsce. Od czego zależą koszty?

Możliwość darmowej nauki w Polsce istnieje, lecz jest ściśle uwarunkowana statusem placówki oraz trybem kształcenia. Uczelnie państwowe z reguły nie pobierają opłat za dzienne studia w języku ojczystym. Zasadzie tej podlegają nawet tak elitarne ścieżki edukacyjne, jak medycyna. Przyszły lekarz, zdobywając indeks na stacjonarnych studiach publicznego uniwersytetu medycznego, na ogół uniknie uiszczania czesnego.

Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku trybu zaocznego czy wieczorowego na publicznych uczelniach – tutaj instytucje mają pełne prawo do pobierania opłat. Obowiązkowe czesne jest natomiast chlebem powszednim w sektorze prywatnym, niezależnie od tego, czy zajęcia odbywają się w formie dziennej, czy weekendowej.

Problem mogą napotkać również zagraniczni studenci, których obejmują odmienne regulacje niż obywateli polskich. Konieczność opłacania nauki przez cudzoziemców zależy bezpośrednio od ich formalnego statusu oraz wybranej ścieżki edukacyjnej.

Postanowiliśmy wziąć pod lupę cenniki najpopularniejszych uczelni państwowych w kraju. Nasza analiza objęła między innymi stawki na Uniwersytecie Jagiellońskim, Warszawskim oraz Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Koszty rocznej nauki na płatnych kierunkach potrafią zaszokować, dochodząc do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Więcej informacji znajdziecie w zamieszczonej poniżej galerii zdjęć.

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Najdroższe kierunki studiów [LISTA]

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