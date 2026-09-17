Chwile grozy nad Wisłą. Krzyczał, że skoczy do rzeki

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-09-17 12:37

Kompletnie pijany mężczyzna groził odebraniem sobie życia, stojąc nad brzegiem Wisły w Krakowie. Doświadczeni mundurowi opanowali sytuację, zapobiegając tragedii dzięki skutecznej interwencji.

Dwoje funkcjonariuszy policji stoi nocą na bulwarach wiślanych w Krakowie. O udanej interwencji przeczytasz na SE.
Autor: Straż Miejska Kraków/ Materiały prasowe

Dramatyczne chwile w Krakowie. Chciał skoczyć do Wisły

Tuż po godzinie 22:00 do dyżurnego wpłynęło niepokojące zgłoszenie o agresywnym, pijanym mężczyźnie w pobliżu bulwarów wiślanych. Informację przekazała krakowska straż miejska, bazując na relacji świadka, który dostrzegł nietrzeźwego na brzegu rzeki. Przebywał on w rejonie między Mostem Grunwaldzkim a diabelskim młynem. W tamtym momencie ryzyko, że człowiek zachwieje się i wpadnie do wody, było bardzo duże, co przy panujących warunkach mogłoby doprowadzić do tragedii. Mundurowi bez trudu odnaleźli opisywanego mężczyznę, posiłkując się relacją zgłaszającego. Człowiek ten bezładnie machał rękami i miał trudności z zachowaniem równowagi i koordynacją.

Kiedy zauważył nadchodzących funkcjonariuszy, natychmiast kazał im się zatrzymać, grożąc, że skoczy do wody. Zapewniał, że jest zdeterminowany, by odebrać sobie życie.

Opanowanie mundurowych uratowało życie mężczyźnie

Podczas gdy jeden z funkcjonariuszy prowadził negocjacje, drugi powoli zbliżał się do mężczyzny, redukując dystans od nabrzeża. Profesjonalne zachowanie i opanowanie przyniosły rezultaty. Po nerwowym oczekiwaniu mężczyzna dał się uspokoić i położył na wale, co dało policjantom szansę na bezpieczne i skuteczne opanowanie sytuacji. Następnie na bulwary wezwano załogę pogotowia ratunkowego, która po przebadaniu zdecydowała o zabraniu pacjenta do szpitala.

Pomoc w kryzysie. Gdzie dzwonić w trudnych sytuacjach?

Gdy czujesz, że nie radzisz sobie z problemami i masz myśli samobójcze, skorzystaj ze wsparcia psychologów i specjalistów. Gdzie szukać ratunku?

  • Darmowa linia wsparcia dla dzieci i młodzieży: 116 111
  • Darmowa linia dla dorosłych w kryzysie: 116 123
  • Infolinia Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Pomoc dla osób w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga – wsparcie dla młodych po stracie: 800 111 123
  • Serwis informacyjny pokonackryzys.pl

Jeżeli istnieje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia, dzwoń pod numer alarmowy 112.

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