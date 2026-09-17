Chwile grozy nad Wisłą. Krzyczał, że skoczy do rzeki

Dramatyczne chwile w Krakowie. Chciał skoczyć do Wisły

Tuż po godzinie 22:00 do dyżurnego wpłynęło niepokojące zgłoszenie o agresywnym, pijanym mężczyźnie w pobliżu bulwarów wiślanych. Informację przekazała krakowska straż miejska, bazując na relacji świadka, który dostrzegł nietrzeźwego na brzegu rzeki. Przebywał on w rejonie między Mostem Grunwaldzkim a diabelskim młynem. W tamtym momencie ryzyko, że człowiek zachwieje się i wpadnie do wody, było bardzo duże, co przy panujących warunkach mogłoby doprowadzić do tragedii. Mundurowi bez trudu odnaleźli opisywanego mężczyznę, posiłkując się relacją zgłaszającego. Człowiek ten bezładnie machał rękami i miał trudności z zachowaniem równowagi i koordynacją.

Kiedy zauważył nadchodzących funkcjonariuszy, natychmiast kazał im się zatrzymać, grożąc, że skoczy do wody. Zapewniał, że jest zdeterminowany, by odebrać sobie życie.

Opanowanie mundurowych uratowało życie mężczyźnie

Podczas gdy jeden z funkcjonariuszy prowadził negocjacje, drugi powoli zbliżał się do mężczyzny, redukując dystans od nabrzeża. Profesjonalne zachowanie i opanowanie przyniosły rezultaty. Po nerwowym oczekiwaniu mężczyzna dał się uspokoić i położył na wale, co dało policjantom szansę na bezpieczne i skuteczne opanowanie sytuacji. Następnie na bulwary wezwano załogę pogotowia ratunkowego, która po przebadaniu zdecydowała o zabraniu pacjenta do szpitala.

Pomoc w kryzysie. Gdzie dzwonić w trudnych sytuacjach?

Gdy czujesz, że nie radzisz sobie z problemami i masz myśli samobójcze, skorzystaj ze wsparcia psychologów i specjalistów. Gdzie szukać ratunku?

Darmowa linia wsparcia dla dzieci i młodzieży: 116 111

Darmowa linia dla dorosłych w kryzysie: 116 123

Infolinia Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Pomoc dla osób w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga – wsparcie dla młodych po stracie: 800 111 123

Serwis informacyjny pokonackryzys.pl

Jeżeli istnieje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia, dzwoń pod numer alarmowy 112.

Sonda Czy depresja to problem, z którym walczy się w Polsce w odpowiedni sposób? Tak, takie osoby mogą liczyć na odpowiednią pomoc Nie, pomoc dla osób dotkniętych depresją jest niewystarczająca Pomoc jest odpowiednia, ale brakuje zrozumienia, że depresja to choroba, a nie chwilowy stan przygnębienia