Pogoda dla Krakowa: 18-20 września

Nadchodzące dni w Krakowie zapowiadają się pod znakiem stabilnej i przyjemnej aury, idealnej na realizację weekendowych planów. Prognozy nie przewidują żadnych opadów deszczu, a największe zmiany dotyczyć będą temperatury i zachmurzenia. Każdy kolejny dzień przyniesie odrobinę wyższe wartości na termometrach.

Piątek z umiarkowanym zachmurzeniem

Weekend rozpocznie się w Krakowie spokojnie. Piątek, 18 września, przywita mieszkańców umiarkowanym zachmurzeniem, co oznacza, że słońce będzie się co jakiś czas pojawiać na niebie. To będzie przyjemny dzień z temperaturą maksymalną sięgającą około 21 stopni Celsjusza. Noc z kolei przyniesie spadek do około 10 stopni. Wiatr będzie praktycznie nieodczuwalny, jego prędkość nie przekroczy 2 m/s.

Sobota w Krakowie będzie niemal bezchmurna

Sobota, 19 września, zapowiada się jako najpogodniejszy dzień całego weekendu. To właśnie wtedy nad Krakowem pojawi się najwięcej słońca, ponieważ prognozy wskazują na niemal bezchmurne niebo. Temperatura będzie bardzo zbliżona do piątkowej – w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą blisko 22 stopnie. Noc ponownie będzie chłodna, z temperaturą na poziomie około 10 stopni. Wiatr pozostanie słaby.

Ciepła, ale pochmurna niedziela

Finał weekendu przyniesie do Krakowa najwyższą temperaturę. W niedzielę, 20 września, słupki rtęci mogą wzrosnąć aż do 24 stopni Celsjusza. To będzie zdecydowanie najcieplejszy moment weekendu. Jest jednak pewien haczyk – słońca będzie niewiele. Niebo przez większą część dnia ma być pokryte chmurami. Wiatr nieco przybierze na sile, osiągając prędkość około 3 m/s, ale wciąż pozostanie łagodny. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie też nieco cieplejsza, z temperaturą minimalną na poziomie 11 stopni.

Weekend w Krakowie. Jak wykorzystać taką pogodę?

Brak deszczu przez cały weekend to świetna wiadomość dla wszystkich, którzy planują spędzić czas na zewnątrz. Najlepszym dniem na aktywności wymagające słonecznej aury będzie sobota – bezchmurne niebo stworzy idealne warunki do spacerów po parkach czy wycieczek w plener. Z kolei niedziela, mimo że będzie najcieplejsza, może okazać się nieco bardziej pochmurna. Wyższa temperatura zachęci jednak do spędzania czasu w ogródkach kawiarnianych czy na długich przechadzkach po mieście, nawet jeśli słońca będzie mniej.

Dane pogodowe: OpenWeather