Koszmarny poranek na A4. Zderzenie busa z autami, cztery osoby ranne

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Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że A4 w miejscowości Kokotów jest już przejezdna.

Dramat na A4 koło Kokotowa. Zderzenie pojazdów i ranni

Do zdarzenia doszło w czwartek, 17 września, wczesnym rankiem. Na 431. kilometrze trasy, między Krakowem a Bochnią, na wysokości Kokotowa zderzyły się dwa auta osobowe i bus. Tę informację przekazali przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Służby błyskawicznie pojawiły się na miejscu. Strażacy, medycy i policjanci natychmiast rozpoczęli akcję, a mundurowi zabrali się za badanie przyczyn wypadku. Okazało się, że ucierpiały cztery osoby i to one potrzebowały szybkiego wsparcia medycznego. Na razie nie wiadomo jednak, co dokładnie doprowadziło do tego groźnego wypadku.

Korki na A4 w stronę Krakowa. Przejazd tylko pasem awaryjnym

Dla osób jadących rankiem w stronę Małopolski sytuacja okazała się bardzo trudna. Na trasie A4 błyskawicznie utworzył się gigantyczny korek. Służby zablokowały dwa pasy ruchu, przez co kierowcy musieli przepychać się wyłącznie pasem awaryjnym.

Drogowcy z GDDKiA oszacowali, że sprzątanie drogi i holowanie pojazdów potrwa około dwóch godzin. Mimo to, całkowite rozładowanie zatorów zajmie prawdopodobnie dużo więcej czasu. Policjanci proszą, aby podróżni zachowali ostrożność i szukali innych tras, co pozwoli uniknąć stania w długich kolejkach aut.

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