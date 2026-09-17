Nicole Scherzinger zachwyciła w Warszawie, ale zaliczyła wpadkę

Nicole Scherzinger olśniła w Warszawie. Wyglądała lepiej niż niejedna 30-latka, ale zaliczyła wpadkę!

To był wieczór, na który polscy fani The Pussycat Dolls czekali naprawdę długo. Grupa po raz pierwszy w swojej historii wystąpiła w Polsce, a warszawski Torwar wypełnił się fanami słynnego girlsbandu. Były efektowne choreografie, wielkie przeboje i oczywiście Nicole Scherzinger, która od lat pozostaje najbardziej rozpoznawalną twarzą zespołu. Nie wszystko poszło jednak zgodnie z planem. W pewnym momencie publiczność zobaczyła na scenie jedynie Kimberly Wyatt i Ashley Roberts. Nicole, która powinna być jedną z głównych postaci tego fragmentu koncertu, nie pojawiła się na czas.

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Nicole Scherzinger w świetnej formie! Zachwycała wyglądem, aż tu nagle… wpadka

Wszystko wydarzyło się podczas wykonywania kultowego "Buttons". Utwór rozbrzmiał na warszawskim Torwarze, a na scenie rozpoczęło się przedstawienie. Problem w tym, że zabrakło jego najważniejszej wokalistki. Kimberly Wyatt i Ashley Roberts kontynuowały występ, podczas gdy Nicole Scherzinger przez sporą część piosenki pozostawała poza sceną. W efekcie przez moment uwagę zwracała przede wszystkim muzyka z podkładu.

Fani szybko zauważyli, że coś się nie zgadza. Nicole w końcu pojawiła się na scenie i dołączyła do koleżanek, a koncert ruszył dalej bez większych konsekwencji. Zamiast wielkiej katastrofy wyszła więc raczej drobna koncertowa wpadka, która z pewnością będzie jednym z najbardziej komentowanych momentów warszawskiego show.

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I trzeba przyznać, że kiedy Scherzinger wreszcie pojawiła się przed publicznością, trudno było oderwać od niej wzrok. Gwiazda zaprezentowała się fenomenalnie i zachwycała formą. Patrząc na jej sylwetkę, energię i sposób poruszania się po scenie, można było zapomnieć, że od debiutu The Pussycat Dolls minęło już tyle lat.

Nicole wyglądała wręcz tak, jakby czas się dla niej zatrzymał. Jej sceniczna forma robiła ogromne wrażenie, a wokalistka spokojnie mogłaby zawstydzić niejedną dwudziestolatkę. Gwiazda udowodniła, że metryka absolutnie nie musi mieć znaczenia, jeśli chodzi o wygląd, kondycję i sceniczną energię!

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