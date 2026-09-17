Richardson pominięta przez TVP? Nie dostała nawet zaproszenia! Padły mocne słowa o Zielińskiej

Tak potraktowali Monikę Richardson! Była gwiazda "Europy da się lubić" nie kryje żalu

Od zakończenia współpracy Moniki Richardson z Telewizją Polską minęło już kilka lat. Dziennikarka, która przez długi czas była jedną z charakterystycznych postaci TVP, dziś działa przede wszystkim poza telewizją. Jednym z jej projektów jest podcast "PrzełoMY", w którym rozmawia z zaproszonymi gośćmi o bieżących wydarzeniach i sprawach ze świata kultury.

Reaktywacja "Europy da się lubić" sprawiła jednak, że Richardson wróciła pamięcią do czasów, gdy sama prowadziła program. Nowa odsłona show ma inną formułę i inną gospodynię. Produkcję powierzono Katarzynie Zielińskiej.

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Richardson nie przeszła obojętnie obok tej zmiany. W najnowszym odcinku swojego podcastu gościła Ilonę Łepkowską. Rozmowa początkowo dotyczyła zupełnie innego tematu - scenarzystka komentowała m.in. zamieszanie związane z obsadą kontynuacji filmu "Nigdy w życiu!". W pewnym momencie rozmowa zeszła jednak na sytuację Łepkowskiej i jej relacje z nowymi mediami publicznymi.

Richardson postanowiła wtedy nawiązać do własnych doświadczeń. Dziennikarka przyznała, że coraz trudniej jest jej zachowywać milczenie w sprawie powrotu programu, z którym była przez lata kojarzona.

Wspominając nową edycję "Europy da się lubić", zwróciła uwagę na osobę prowadzącej. Katarzynę Zielińską przedstawiła przede wszystkim jako aktorkę znaną m.in. z "Barw szczęścia". Jednocześnie zaznaczyła, że nie zamierza oceniać jej aktorskich umiejętności. Ton wypowiedzi szybko stał się jednak zdecydowanie bardziej uszczypliwy.

Richardson zdradziła bowiem, że nie otrzymała żadnej propozycji związanej z powrotem programu. Co więcej, według jej słów nikt z produkcji nie zaprosił jej nawet jako gościa.

Nie dostałam zaproszenia nawet na przyjście jako gość. W ogóle nikt do mnie nie zadzwonił - powiedziała.

Dziennikarka nie ukrywała, że cała sytuacja mogła ją zaboleć. "Europa da się lubić" była przecież jednym z najważniejszych projektów w jej telewizyjnej karierze. Richardson nie zdecydowała się jednak na otwartą konfrontację z nową ekipą. Wręcz przeciwnie. Z ironicznym uśmiechem stwierdziła, że mogłaby rozpocząć publiczną krytykę Katarzyny Zielińskiej, ale nie widzi w tym większego sensu.

Oczywiście mogłabym teraz strzelić focha i zacząć opowiadać, jaka Kasia Zielińska jest głupia, ale po co? - rzuciła.

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