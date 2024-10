Ostatni luby Moniki Richardson był na bakier z prawem. W tym roku stanął przed sądem, by odpowiedzieć m.in. za kierowanie grupą przestępczą, wyłudzenia VAT-u, przemyt papierosów czy nielegalny handel paliwem. Groziło mu więzienie, do którego ostatecznie nie trafił.

W czerwcu skończył się jego związek z Moniką Richardson. Ale, jak twierdzi dziennikarka, przeszłość mężczyzny nie miała wpływu na ich relację.

Nigdy nie byłam w związku dla pieniędzy, nigdy nie byłam w związku dla nazwiska. Tak samo nigdy nie będę w związku z osobą tylko o nieposzlakowanej opinii. Nie jest to dla mnie istotne

- powiedziała na swoim kanale YouTube "The Richardson Talk".

Jeżeli jest taka możliwość, żebyśmy stali się trochę lepsi przez ten związek i żeby było nam w życiu trochę łatwiej, to to jest dobry moment, żeby w ten związek wejść i dobra osoba, żeby z nią w tym związku być. Bez względu na to, czy może dostać zaświadczenie o niekaralności czy nie