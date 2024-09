Richardson nieźle się ceni. Tyle kosztuje 60 minut sam na sam z dziennikarką

Pilne! Szymon Majewski po 12 latach wraca do TVN! Oficjalny komunikat

To oficjalne!

Monika Richardson to postać, której nie trzeba specjalnie przedstawiać – przez lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy TVP. Jako dziennikarka i prezenterka zdobyła serca widzów, jednak w ostatnich latach postanowiła skierować swoją energię i doświadczenie w stronę biznesu.

Monika Richardson płynnie przeszła z dziennikarstwa do biznesu

Dla wielu osób Monika Richardson to przede wszystkim dziennikarka, która prowadziła takie programy jak „Europa da się lubić” czy „Pytanie na śniadanie”. Jak się jednak okazuje, prezenterka ma też smykałkę do biznesu, co pokazała, zakładając własną działalność. Jednym z najważniejszych projektów Moniki jest szkoła językowa Richardson School, która oferuje kursy z języka angielskiego, francuskiego i hiszpańskiego.

Jej szkołę wyróżnia podejście – Monika chce, by nauka języków była przyjemnością, a nie obowiązkiem. Sama jest poliglotką, więc wie, jak ważna jest swoboda i autentyczność w komunikacji, i właśnie to przekazuje swoim uczniom. Kursy prowadzone są w luźnej atmosferze, a nacisk kładziony jest na praktyczną naukę języka – rozmowy, sytuacje z życia codziennego, a nie tylko gramatyczne zasady z podręcznika.

Godzina nauki z Moniką Richardson kosztuje 200 zł

Monika osobiście angażuje się w rozwój szkoły, czasami sama prowadzi zajęcia, co dodaje działalności unikalnego charakteru. Uczniowie cenią to, że mogą uczyć się od kogoś, kto nie tylko zna języki, ale także przez lata funkcjonował w międzynarodowym środowisku. Jednak za lekcje z Monika Richardson trzeba sporo zapłacić.

Uczę tylko tych, którzy są absolutnie w desperacji i mówią: »zrobię wszystko pani Moniko, proszę mnie tylko przyjąć, to trzy miesiące i ja będę mówić po angielsku« i umawiamy się na 200 zł za godzinę na lekcje indywidualne.

- zdradziła Rochardson w rozmowie z pomponikiem. Wyjaśniła też, skąd taka różnica w cenie wynika, zapewniając, że nie jest to absolutnie kwestia jej znanego nazwiska.

Jeżeli to są lekcje indywidualne, to trzeba się liczyć z wydatkiem rzędu 100 zł za godzinę (...) U mnie lekcje są dużo droższe – 200 zł godzina zegarowa. Ja to robię świadomie, ponieważ mam tyle na głowie w związku ze szkołą i tym, że będę angażować się w telewizję dla ludzi 55+, że nie mam czasu uczyć.

- przyznała dziennikarka. Jak sądzicie - 200 zł za godzinę nauki z Moniką to dużo czy mało?

