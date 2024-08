Monika Richardson wróci do TVP? Jej wypowiedź nie pozostawia wątpliwości

Monika Richardson: Co robi po odejściu z telewizji?

Monika Richardson (51 l.) uważana jest za jedną z największych gwiazd dawnej Telewizji Polskiej. Z publicznym nadawcą rozstała się w 2019 roku. Przez wiele lat była twarzą "Pytania na śniadanie". Po rozstaniu z telewizją zajęła się rozwojem własnej działalności. Kilka lat temu otworzyła szkołę językową. "Nie jestem już dziennikarką. Jestem drobną przedsiębiorczynią, właścicielką i lektorką szkoły językowej, celebrytką, influencerką. Żadne z tych określeń mnie nie obraża" - mówiła dwa lata temu. W maju pisaliśmy, że współpracuje m.in. z Kancelarią Premiera.

W wywiadach chętnie porusza temat swojego byłego pracodawcy. Jeszcze kilka miesięcy temu twierdziła, że mogłaby rozważyć powrót do telewizji, ale jedynie publicznej. "Natomiast jeżeli bym miała wracać do telewizji, to tylko do mediów publicznych, bo ja jestem człowiek z mediów publicznych i chyba się nie uda przesadzenie mnie do mediów komercyjnych, zresztą były już takie próby podejmowane" - mówiła w lutym agencji Newseria Lifestyle.

Monika Richardson wróci do TVP?

Monika Richardson początkowo mocno kibicowała nowej ekipie TVP. Czy po ośmiu miesiącach od zmian nadal jest chętna na powrót do publicznej telewizji? Okazuje się, że niekoniecznie. W rozmowie z Plejadą powiedziała, że jest rozczarowana tym, co dzieje się obecnie w TVP. "Bardzo kibicowałam nowej ekipie. Niestety, potwornie się rozczarowałam. Przede wszystkim - brakiem planu i wizji" - stwierdziła.

Co więcej, uważa nawet, że obecnie dzieje się tam gorzej niż za czasów Jacka Kurskiego. Nie jest tajemnicą, że Richardson nie jest fanką byłego prezesa TVP. "O telewizji Kurskiego mówiło się z przekąsem, że mają 'krótka ławkę'. Wielu artystów, ale także wielu dziennikarzy nie chciało być w żaden sposób kojarzonych z TVPiS. Tymczasem okazuje się, że w tej nowej TVP ławka jest jeszcze krótsza. Z całym szacunkiem dla moich koleżanek i kolegów, którzy wrócili do TVP po ośmiu latach rządów PiS-u - odgrzewane kotlety nie wystarczą. Trzeba mieć pomysł" - powiedziała z mocą.

Monika Richardson uczy angielskiego u premiera