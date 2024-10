Smutne... Monika Richardson o relacjach dzieci ze Zbigniewem Zamachowskim

Monika Richardson i Zbigniew Zamachowski formalnie byli małżeństwem przez dziewięć lat. Wydawało się, że po rozmaitych perypetiach życiowych znaleźli w sobie szczęście, które trwać będzie do końca życia. Jeszcze przed ślubem z aktorem prezenterka chwaliła się w rozmowie z SE, że często dostaje od niego kwiaty. Monika przyjęła nawet nazwisko męża, mimo że powszechnie znana była jako Richardson (po rozstaniu z Zamachowskim do niego wróciła). Rozwód nastąpił dopiero we wrześniu 2023 roku. Po formalnym zakończeniu małżeństwa Monika Richardson wrzuciła do sieci fotkę z... byłym już mężem.

A tak wyglądamy po rozwodzie. Pozdrawiamy z sądu. Dziękuję Ci mężu, za te prawie dziesięć lat wspólnej drogi. Jesteś dla mnie cenną lekcją. I jeszcze od nas obojga: dziękujemy za uwagę niezmordowanym pracownikom mediów elektronicznych i tabloidów. Przykro nam, że to już będzie ostatnia wypłata z wierszówki na nasz temat… Nie, to żart, wcale nie jest nam przykro. Mamy was serdecznie dosyć. Dziś zamykamy ten rozdział bez komentarza