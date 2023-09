Monika Richardson w końcu ma to za sobą! Na rozstrzygnięcie tej sprawy czekała latami

Brat Izabelli Krzan to słynny sportowiec z sukcesami! Grzegorz Krzan jest nie tylko zdolny, ale i szalenie przystojny

Monika Richardson i Zbigniew Zamachowski przez lata tworzyli zgrane i kochające się małżeństwo. W 2021 roku postanowili jednak, że się rozstaną. Proces rozwodowy trwał w nieskończoność. We wtorkowe popołudnie Monika Richardson na swoim Instagramie pokazała zdjęcie z sądowego korytarza. Poinformowała, że właśnie formalnie zakończyła małżeństwo z aktorem Zbigniewem Zamachowskim.

Monika Richardson rozwiedziona. Rozwód trwał bardzo długo

Monika Richardson we wtorkowe popołudnie dodała zdjęcie na swój Instagram, dziennikarka stoi w towarzystwie byłego męża i poinformowała, że właśnie oficjalnie zakończyło się ich małżeństwo.

- A tak wyglądamy po rozwodzie. Pozdrawiamy z sądu. Dziękuję Ci mężu, za te prawie dziesięć lat wspólnej drogi. Jesteś dla mnie cenną lekcją. I jeszcze od nas obojga: dziękujemy za uwagę niezmordowanym pracownikom mediów elektronicznych i tabloidów. Przykro nam, że to już będzie ostatnia wypłata z wierszówki na nasz temat… Nie, to żart, wcale nie jest nam przykro. Mamy was serdecznie dosyć. Dziś zamykamy ten rozdział bez komentarza - napisała na Instagramie.

