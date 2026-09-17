Królowa polskiego YouTube’a zarabia miliony na wyświetleniach! To nie jest jej główne źródło dochodu

Andziaks i Luka królują w polskim internecie

Angelika Trochonowicz, czyli Andziaks (29 l.) to jedna z najpopularniejszych polskich influencerek, która od lat aktywnie działa w mediach społecznościowych. Skupia się głównie na YouTubie i Instagramie, gdzie obserwują ją miliony osób. Gwiazda sieci podbiła serca internautów swoją naturalnością. Pokazywała swoją codzienność bez filtrów. Dbała również o kontakt z obserwującymi i dziś może się pochwalić wierną i niezwykle zaangażowaną społecznością.

Andziaks od wielu lat związana jest z Łukaszem Trochonowiczem, znanym jako Luka. Razem pokazują w sieci niemal każdy moment swojego życia. Spora część ich treści skupia się na życiu rodzinnym. W maju 2020 roku na świat przyszła pierwsza pociecha pary - córka Charlotte (Charlie). Na początku roku influencerzy zostali rodzicami chłopca, któremu nadali imię Franco.

Internetowa działalność Andziaks i Luki często budzi kontrowersje. Głównie za sprawą wykorzystywania wizerunku dzieci w celach zarobkowych. Jednak kolejne skandale są jedynie wodą ma młyn internetowych wyświetleń.

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Andziaks na samych wyświetleniach zarabia miliony

Trochonowicz jest jedną z gwiazd nowego serialu dokumentalnego "Girls of Warsaw". W rolach głównych obok Andziaks wystąpiły inne gwiazdy polskiego internetu: Ola Nowak, Jessica Mercedes oraz Klaudia Sadownik. Produkcja Prime Video ma ukazać prawdziwe życie kobiet, które na co dzień znajdują się w centrum uwagi milionów internautów.

15 września odbyło się spotkanie prasowe, podczas którego została poproszona o komentarz do słów jej męża. Luka wyznał niedawno, że Andziaks w 2024 roku z samych wyświetleń na YouTube’a zarobiła niemal 2 miliony złotych!

Nie spodziewałam się, że mój mąż powie, ile z wyświetleń zarabiamy, no ale później mówię: "Dlaczego ty to powiedziałeś?", a on: "Zawsze będziesz mogła powiedzieć, żeby wycięli". Ja mówię: "No to chyba będę chciała, żeby wyciąć". On: "A po co? To będzie ciekawe dla widza!". Mówię no dobra, ludzi zawsze interesują pieniądze – wyjaśniła Andziaks w rozmowie z portalem Kozaczek.pl.

YouTube to nie jest jedyne źródło dochodu influencerki. Andziaks jest właścicielką marki produkującej świeczki zapachowe Twinkle Candle. W ubiegłym roku firma zarobiła około 12 milionów złotych, co przyniosło jej twórczyni 3 miliony czystego zysku.

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