Gwiazdy internetu na premierze nowego serialu. Andziaks i Jessica Mercedes w piórach. Ola Nowak postawiła na klasykę

Dokładnie 18 września w serwisie Prime Video pojawi się innowacyjny projekt. Chodzi o nowy serial dokumentalny zatytułowany "Girls of Warsaw". W rolach głównych zobaczymy gwiazdy polskiego internetu: Andziaks, Olę Nowak, Jessicę Mercedes oraz Klaudię Sadownik. Produkcja ma ukazać prawdziwe życie kobiet, które na co dzień znajdują się w centrum uwagi milionów internautów. Zgodnie z oficjalnym opisem, twórcy towarzyszyli bohaterkom w chwilach wielkich triumfów, ale również w momentach słabości, wypalenia i samotności, czyli wtedy, gdy odkładają telefony i gasną światła fleszy.

Zobacz także: Andziaks i Luka ochrzcili synka. Roxie Węgiel pochwaliła się kadrami z wystawnego przyjęcia

33

Gwiazdy na premierze "Girls of Warsaw"

Na kilka dni przed oficjalnym debiutem w sieci, w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych zorganizowano uroczysty pokaz. Na wydarzeniu zjawiły się główne bohaterki, ich bliscy oraz inne znane osoby z branży. Organizatorzy poprosili o strój w stylu "smart casual", a każda z influencerek zinterpretowała ten wymóg po swojemu. Ola Nowak wybrała sprawdzoną klasykę, Klaudia Sadownik zaprezentowała się w młodzieżowym wydaniu, natomiast Andziaks i Jessica Mercedes postawiły na kreacje zdobione piórami.

Andziaks z ukochanym, Jessica Mercedes w błękitach

Na czerwonym dywanie bohaterki "Girls of Warsaw" zaprezentowały się w bardzo różnorodnych strojach. Klaudia Sadownik zdecydowała się na długą suknię w czarno-białych barwach. Jessica Mercedes przyciągała wzrok jasnoniebieskim kompletem z mnóstwem piór. Ola Nowak postawiła na elegancję, wybierając czarną suknię do samej ziemi z mocnym wycięciem. Andziaks z kolei wystąpiła w krótkiej, czarnej sukience, również wykończonej piórami.

Zobacz także: Ola Nowak powiedziała "TAK"! Luksusowa ceremonia robi wrażenie

Podczas tego ważnego wieczoru Andziaks oraz Ola Nowak mogły polegać na obecności swoich mężów. Panowie chętnie towarzyszyli im podczas zdjęć na ściance. Wydarzenie przyciągnęło także inne znane twarze polskiego internetu, w tym Julię Żugaj, Marię Jeleniewską i Natsu.