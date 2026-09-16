Moro i Rożniatowska zachwyciły klasyką, a Bieniuk postawiła na luz. Kto wyglądał najlepiej na premierze?

Gwiazdy zadały szyku w teatrze

Premiera farsy "Na boku" przyciągnęła do Teatru Kamienica wiele gwiazd. Większość postawiła na elegancję, choć nie zabrakło bardziej swobodnych i modowych interpretacji wieczorowego dress code'u.

Gospodyni wieczoru, Justyna Sieńczyłło, wyróżniała się na tle gości intensywnie czerwoną stylizacją. Aktorka i dyrektorka teatru wybrała garniturowy komplet z szerokimi spodniami, który przyciągał wzrok już z daleka.

Anna Popek i Beata Tadla postawiły na elegancję

Jedną z najlepiej ubranych gwiazd wieczoru była Anna Popek. Prezenterka pojawiła się w czarnej sukni bez ramiączek o długości midi. Prosty fason podkreślał sylwetkę, a minimalistyczne dodatki sprawiły, że całość prezentowała się bardzo szykownie.

Nie przegap: 58-letnia Anna Popek odsłoniła zabójcze nogi w króciutkich spodenkach! Fani zbierają szczęki z podłogi

Na klasykę postawiła również Beata Tadla. Dziennikarka wybrała czarny total look z szerokimi spodniami i lekką, transparentną górą. Stylizację uzupełniły charakterystyczne okulary w grubych oprawkach. U jej boku pojawił się mąż Michał Cebula.

Oliwia Bieniuk i Katarzyna Maciąg wybrały luźniejszy styl

Wśród gości znalazły się również osoby, które zrezygnowały z typowo wieczorowych kreacji. Oliwia Bieniuk postawiła na modny miejski luz. Córka Anny Przybylskiej założyła obszerną skórzaną kurtkę. Katarzyna Maciąg zaprezentowała się natomiast w jeansach i prześwitującej czarnej koszuli.

Anna Korcz wybrała na ten wyjątkowy wieczór szarą marynarkę i długą spódnicę. Komfort połączyła z elegancją, pokazując, że na premierę teatralną nie zawsze trzeba wybierać klasyczną suknię.

Wśród panów uwagę zwracali m.in. Radosław Pazura w brązowym garniturze oraz Krzysztof Szczepaniak, który przełamał formalny charakter wydarzenia bardziej swobodnym zestawem z marynarką.

"Na boku" otworzyło nowy sezon Teatru Kamienica

Premiera spektaklu "Na boku" oficjalnie rozpoczęła sezon 2026/2027 w Teatrze Kamienica. Brytyjska farsa w reżyserii Tomasza Dutkiewicza opowiada historię autorki romansów, której życie uczuciowe zaczyna przypominać fabułę jednej z jej książek.

Na widowni nie zabrakło znanych gości, a czerwony dywan po raz kolejny pokazał, że premiery teatralne pozostają jednymi z najchętniej odwiedzanych wydarzeń przez polskie gwiazdy.

70

Sekret 'Miodowych lat' ujawniony! Kamienica z serialu w rzeczywistości znajduje się gdzie indziej!"