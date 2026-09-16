Moro i Rożniatowska zachwyciły klasyką, a Bieniuk postawiła na luz. Kto wyglądał najlepiej na premierze?

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
Marta Kowalska
2026-09-16 12:55

Warszawski Teatr Kamienica zainaugurował nowy sezon premierą spektaklu "Na boku". W wydarzeniu udział wzięły znane twarze ze świata mediów, kultury i show-biznesu. Na czerwonym dywanie pojawili się m.in. Anna Popek, Beata Tadla z mężem Michałem Cebulą, Oliwia Bieniuk, Joanna Moro, Małgorzata Rożniatowska, Justyna Sieńczyłło czy Katarzyna Maciąg. Jak zwykle przy takich okazjach uwagę przyciągały nie tylko teatralne emocje, ale również stylizacje zaproszonych gości. Zobaczcie sami!

Gwiazdy zadały szyku w teatrze

Premiera farsy "Na boku" przyciągnęła do Teatru Kamienica wiele gwiazd. Większość postawiła na elegancję, choć nie zabrakło bardziej swobodnych i modowych interpretacji wieczorowego dress code'u.

Gospodyni wieczoru, Justyna Sieńczyłło, wyróżniała się na tle gości intensywnie czerwoną stylizacją. Aktorka i dyrektorka teatru wybrała garniturowy komplet z szerokimi spodniami, który przyciągał wzrok już z daleka.

Anna Popek i Beata Tadla postawiły na elegancję

Jedną z najlepiej ubranych gwiazd wieczoru była Anna Popek. Prezenterka pojawiła się w czarnej sukni bez ramiączek o długości midi. Prosty fason podkreślał sylwetkę, a minimalistyczne dodatki sprawiły, że całość prezentowała się bardzo szykownie.

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Na klasykę postawiła również Beata Tadla. Dziennikarka wybrała czarny total look z szerokimi spodniami i lekką, transparentną górą. Stylizację uzupełniły charakterystyczne okulary w grubych oprawkach. U jej boku pojawił się mąż Michał Cebula.

Oliwia Bieniuk i Katarzyna Maciąg wybrały luźniejszy styl

Wśród gości znalazły się również osoby, które zrezygnowały z typowo wieczorowych kreacji. Oliwia Bieniuk postawiła na modny miejski luz. Córka Anny Przybylskiej założyła obszerną skórzaną kurtkę. Katarzyna Maciąg zaprezentowała się natomiast w jeansach i prześwitującej czarnej koszuli.

Anna Korcz wybrała na ten wyjątkowy wieczór szarą marynarkę i długą spódnicę. Komfort połączyła z elegancją, pokazując, że na premierę teatralną nie zawsze trzeba wybierać klasyczną suknię.

Wśród panów uwagę zwracali m.in. Radosław Pazura w brązowym garniturze oraz Krzysztof Szczepaniak, który przełamał formalny charakter wydarzenia bardziej swobodnym zestawem z marynarką.

"Na boku" otworzyło nowy sezon Teatru Kamienica

Premiera spektaklu "Na boku" oficjalnie rozpoczęła sezon 2026/2027 w Teatrze Kamienica. Brytyjska farsa w reżyserii Tomasza Dutkiewicza opowiada historię autorki romansów, której życie uczuciowe zaczyna przypominać fabułę jednej z jej książek.

Na widowni nie zabrakło znanych gości, a czerwony dywan po raz kolejny pokazał, że premiery teatralne pozostają jednymi z najchętniej odwiedzanych wydarzeń przez polskie gwiazdy.

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TEATR KAMIENICA