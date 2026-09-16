Funkcjonariusz służby więziennej zastrzelił się na stacji paliw. Ciało znaleziono w toalecie

Do zdarzenia doszło we wtorek, 15 września 2026. Wiadomo, że dwóch funkcjonariuszy służby więziennej przewoziło osadzonego mężczyznę z Aresztu Śledczego w Częstochowie do Zakładu Karnego w Wąsoszu.

- W miejscowości Miedźno kierujący zjechał na stację paliw, celem skorzystania z toalety. Z uwagi na to, że mężczyzna przez dłuższy czas nie wracał do pojazdu, drugi z funkcjonariuszy poprosił obsługę stacji i otwarcie toalety. W pomieszczeniu pracownicy stacji ujawnili zwłoki mężczyzny – informuje prokurator Tomasz Ozimek rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Na miejsce wezwano służby oraz prokuratora.

- Przybyły na miejsce prokurator przeprowadził oględziny zwłok i oględziny miejsca zdarzenia. W wyniku tych czynności ujawnił na zwłokach ranę postrzałową oraz znajdującą się obok służbową broń palną. Na miejscu zdarzenia przesłuchano już pierwszych świadków oraz zabezpieczono zapisy monitoringu – przekazuje prokurator Ozimek.

Śmierć funkcjonariusza służby więziennej. Prokuratura prowadzi śledztwo

Prokuratura Rejonowa w Częstochowie wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia 34-letniego mężczyzny do targnięcia się na własne życie, poprzez namowę lub udzielenie pomocy.

- Taka kwalifikacja prawna śledztwa jest przyjmowana przez prokuratorów w sytuacji podejrzenia zamachu samobójczego – tłumaczy prokurator.

Śledczy zamierzają dokładnie zbadać okoliczności śmierci 34-letniego funkcjonariusza służby więziennej.

- W najbliższym czasie zostanie przeprowadzona sekcja zwłok mężczyzny. Ponadto przesłuchiwani będą świadkowie, którzy mogą posiadać wiedzę na temat przedmiotowej sprawy. Prokurator uzyska także od Służby Więziennej dokumentację, dotyczącą zatrudnienia funkcjonariusza, w szczególności w zakresie odbytych przez niego badań lekarskich – informuje prokurator Tomasz Ozimek.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

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