Robbie Williams i Nicole Scherzinger rozgrzali finał mundialu! Ich występ przejdzie do historii

Piłkarskie emocje podczas finału mundialu 2026 mieszały się z muzyką na najwyższym światowym poziomie. Organizatorzy przygotowali widowisko, które miało zachwycić nie tylko kibiców futbolu, ale również fanów największych gwiazd estrady. Jednym z najważniejszych punktów programu był występ Nicole Scherzinger, Robbiego Williamsa i Laury Pausini, którzy wspólnie wykonali oficjalny hymn FIFA zatytułowany "Desire". Już od pierwszych sekund było jasne, że nie będzie to zwykły koncert. Publiczność zobaczyła dopracowane w najdrobniejszych szczegółach widowisko, pełne efektów świetlnych, choreografii i spektakularnych kostiumów.

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Skradli całe show! Nicole Scherzinger i Robbie Williams olśnili podczas finału mundialu

Nicole Scherzinger, Robbie Williams i Laura Pausini od kilku miesięcy współpracowali przy utworze "Desire", który został wybrany oficjalnym hymnem FIFA. Piosenka miała symbolizować pasję, marzenia i sportowe emocje, które od lat towarzyszą mistrzostwom świata.

Podczas wielkiego finału artyści po raz kolejny udowodnili, dlaczego należą do światowej czołówki. Ich wspólne wykonanie utworu spotkało się z entuzjastyczną reakcją publiczności zgromadzonej na stadionie oraz milionów widzów śledzących transmisję na całym świecie.

Jednak równie dużą sensację wywołały ich sceniczne kreacje. Cała trójka postawiła na niebieskie stylizacje, które dosłownie błyszczały w świetle reflektorów. Stroje zostały bogato ozdobione kryształami i połyskującymi kamieniami.

Nicole Scherzinger zachwyciła dopasowaną kreacją podkreślającą sylwetkę. Suknia mieniła się przy każdym ruchu, odbijając światło. Gwiazda uzupełniła całość elegancką fryzurą oraz wyrazistym makijażem, który idealnie komponował się z koncertowym klimatem.

Robbie Williams również postawił na niebieski odcień, wybierając sceniczny komplet ozdobiony lśniącymi aplikacjami. Charakterystyczny styl wokalisty połączony z nowoczesnym projektem sprawił, że prezentował się niezwykle efektownie. Z kolei Laura Pausini zachwyciła elegancką kreacją wyszywaną błyszczącymi kamieniami, która dodawała jej królewskiego charakteru.

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Zobacz naszą galerię: Robbie Williams i Nicole Scherzinger rozgrzali finał mundialu! Ich występ przejdzie do historii

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